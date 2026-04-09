Sleaford Mods

The Prodigy remezclan a Sleaford Mods

Sleaford Mods y The Prodigy han unido fuerzas en una nueva remezcla de “Elitest G.O.A.T.”, tema originalmente incluido en The Demise Of Planet X.

El productor Liam Howlett firma el Acid Thunder Remix, que incorpora la voz de Aldous Harding y lleva la canción hacia terrenos más agresivos, con bases ácidas, sintetizadores incisivos y una energía más cercana al imaginario rave de The Prodigy. Ambos habían colaborado en “Ibiza” en 2015.

El lanzamiento ya está disponible en plataformas digitales y en dos ediciones limitadas en vinilo de siete pulgadas, que incluyen tanto el remix de The Prodigy como una nueva reinterpretación de Andrew Fearn bajo el alias Extnddntwrk.

Sleaford Mods actuarán en la próxima edición del Azkena Rock Festival.

Escucha ‘Elitest G.O.A.T (The Prodigy Acid Thunder Remix)’ de Sleaford Mods

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