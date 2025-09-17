Sleaford Mods lanzan el single solidario ‘Megaton’
Sleaford Mods han vuelto a lo grande con “Megaton”, un nuevo single editado a través de Rough Trade Records y su primer lanzamiento desde que lanzaran su último álbum, UK GRIM (2023).
Un tema que llega como una descarga de beats rodantes, electrónica tensa y barras afiladas que ponen el dedo en la llaga de la mediocridad cultural. Jason Williamson y Andrew Fearn lo hacen otra vez: incomodan, sacuden conciencias y, de paso, invitan a mover los pies con un groove demoledor.
El tema no llega solo. “Megaton” se lanza en digital acompañado de un videoclip dirigido por el fotógrafo Nick Waplington, grabado en pleno Speaker’s Corner de Hyde Park, ese rincón londinense mítico para el debate público desde el siglo XIX. Allí, entre oradores dominicales, los Mods soltaron su proclama sonora: “No War, No Death”.
El lanzamiento tiene un trasfondo solidario: todas las ganancias irán destinadas a War Child, la ONG que trabaja con niños afectados por la guerra. Una colaboración que se mantiene en el tiempo y que, como recuerda Clare Sanders-Wright, responsable de música en vivo de la organización, “no solo da a los fans un nuevo himno de Sleaford Mods, sino que ayuda a recaudar fondos vitales para proteger y educar a quienes viven los horrores del conflicto”.