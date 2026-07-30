Sr. Chinarro están de vuelta con 'El deseo del genio', avance de su vigésimo disco

Dos años después de la publicación de Cal viva y después de revisitar su catálogo antiguo en El año de la pera, Sr. Chinarro regresa con «El deseo del genio», el primer adelanto de su vigésimo álbum, Las fuerzas y los cuerpos.

La nueva canción muestra una faceta más rítmica de lo habitual, manteniendo el característico estilo compositivo del sevillano incluyendo referencias a la new wave y al pop de guitarras de The Smiths .

En su letra, Luque reflexiona sobre el paso del tiempo, los deseos perdidos y recuperados, utilizando la figura del genio de la lámpara como metáfora de la creación artística, el encierro y la imaginación.

La grabación cuenta con Sandra Rubio en los coros y la pandereta, además de Alfonso López al bajo, Juande Jiménez a la batería e Isra Diezma a la guitarra solista. La portada es obra de Ana Truan.

Escucha ‘El deseo del genio’ de Sr. Chinarro

Próximos conciertos de Sr. Chinarro

5 DE SEPTIEMBRE – MARBELLA

Hotel Lima

Acústico

12 DE SEPTIEMBRE – SANT BOI DE LLOBREGAT

Festival Altaveu

19 DE SEPTIEMBRE – GRANADA

Planta Baja

1 DE OCTUBRE – MADRID

Café Berlín

2 DE OCTUBRE – SEVILLA

Malandar

8 DE ENERO – VALENCIA

Loco Club

9 DE ENERO – MÁLAGA

La Cochera Cabaret

A la venta en este enlace.