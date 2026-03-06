Sr. Chinarro invita a J Planetas a la nueva versión de ‘El Idilio’
Sr. Chinarro miran atrás con El año de la pera, un disco con 12 canciones recuperadas de los primeros trabajos del proyecto de Antonio Luque que suma un nuevo adelanto.
Después de «Sal de la tarta«, llega «El Idilio», pieza de apertura de su recordado Nosequé-Nosecuántos (Acuarela, 1998) en el que destaca el regreso de la voz de Sandra Rubio a los coros y la participación de J de Los Planetas cantando toda la segunda mitad de la canción.
La letra nos devuelve al presente la visión naif y cruel de la política y la sociedad de la ciudad natal de Antonio, Sevilla. Treinta años después, se muestran ya como siempre fueron y lo hacen con absoluto descaro. La música, del mismo modo, nos trae los aires sureños con el mismo filtro absurdo y casi de juguete.
Escucha ‘El Idilio’ el Sr. Chinarro ft. J
Estas serán las canciones de ‘El año de la pera’ de Sr. Chinarro
El Idilio
Informe para un barco vikingo
Puentes de plata
Quiromántico
Estrenos TV
Ouija
Sal de la tarta
Papá Matemáticas
Su mapamundi, gracias
Bye Bye
Mi caracola loca
Desilusión
