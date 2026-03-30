Sr Chinarro

Sr. Chinarro nos muestran la versión actualizada de 'Quiromántico'

Sr. Chinarro miran al pasado en El año de la pera, un disco con 12 canciones recuperadas de los primeros trabajos del proyecto de Antonio Luque, que ya puede reservarse.

Después de «Sal de la tarta» y «El idilio» en la que han contado con J de Los Planetas a las voces, llega «Quiromántico». Uno de los clásico de El porqué de mis peinados (1997) que regresa en una versión más limpia y pulida que la original y de nuevo, con los coros de Sandra Rubio.

Escucha ‘Quiromántico’ de Sr. Chinarro

El Año de la Pera estará a la venta exclusivamente en la web del grupo, srchinarro.com en una edición limitada de vinilo especial de 180 g, presumiblemente a primeros de abril de este 2026.

Estas serán las canciones de ‘El año de la pera’ de Sr. Chinarro

El Idilio
Informe para un barco vikingo
Puentes de plata
Quiromántico
Estrenos TV
Ouija
Sal de la tarta
Papá Matemáticas
Su mapamundi, gracias
Bye Bye
Mi caracola loca
Desilusión


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