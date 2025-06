Sr. Chinarro publican el EP ‘David’

Sr. Chinarro ya piensan más allá de lo que fue su último disco Cal Viva (2024) y entregan un nuevo EP. Algo que posiblemente no sorprenderá a quien conozca la trayectoria del proyecto de Antonio Luque, con la cabeza siempre bullendo y enfocada en nuevos pasos, de ahí su prolífica discografía.

Lo que sí sorprende es que nos encontramos ante su primera entrega centrada en las versiones, y no es porque no cuente con algunas en su discografía (Los Planetas, Aviador Dro, The Cure, Echo & The Bunnymen…) sino que estamos ante una entrega solo centrada en canciones de David Berman (Silver Jews y Purple Mountains).

David EP, adapta al español cinco canciones del músico norteamericano fallecido en 2019 a los 52 años. Como cuenta Antonio Luque en la promo del mismo:«Traduje las letras como mejor me pareció y noté que me sentía muy cómodo cantándolas, así que planeé que las grabásemos (Juande Jiménez, Israel Diezma, Alfonso López y yo). En Eclipse Melodies nos dieron enseguida el OK, financiando incluso el formato EP de 10”, que sale caro porque se fabrica poco.

La grabación, mezcla y masterización fue en Green Cross Studio con Israel Diezma fluida y rápida, ni siquiera hubo que editar las pistas de voz (apenas).

«Hace muchos años Israel Diezma puso en la furgoneta un disco de Silver Jews, porque los demás de aquella banda no lo conocíamos, dijo que le recordaba mucho a Sr. Chinarro. Le di la razón y casi sin prestar atención a las letras supe que estaba de acuerdo con lo que aquel señor americano cantaba y que me sentía de un modo parecido. Por eso sabía que grabar David iba a ser un trabajo interesante, y por eso lo hemos hecho».

El EP David de Sr. Chinarro tiene una tirada limitada de 300 copias. Está disponible en su web.

Escucha David