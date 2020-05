Sr. Chinarro presenta la popera ‘Una Famiglia Reale’

Sr. Chinarro tiene nuevo disco. La banda de Antonio Luque laznarán a finales de mes El Bando Bueno (Mushroom Pillow), continuación de Asunción (2018), que llega tras la publicación del recopilatorio Colección Permanente con el que celebrara sus 25 años de carrera y de su libro de conversaciones, editado por esta casa.

Hace algunas semanas escuchamos el primer adelanto del álbum, “Sábanas Santas”, que manteniendo el sonido de sus últimas referencias, recupera las palmas como percusión, elemento utilizado en algunos momentos de los exitosos El fuego amigo (2005), El Mundo Según (2006). Pero tal y como lleva anunciando Luque los últimos días, esta canción no tenía mucho que ver con el tono del resto del disco. Prueba de ello es su nuevo adelanto, “Una Famiglia Reale”, la canción que lo abre, una pieza de pop marca de la casa que va creciendo según avanza y termina por convertirse en una pegadiza canción de amor anhelado al estilo puramente reconocible en Sr. Chinarro.

Ese inicio desconcertante (como no podía ser de otra forma) “Can, candidez y can can, candidiasis, candidato…” va dando paso a una melódica canción apoyada en su guitarra y sintertizadores, que se remata con un brillante estribillo que no dejaremos de tararear: “Dame caricias, falsas noticias, sé mi princesa Leticia…”.

“Podemos decir que he decidido empezar el disco con una canción que es una farsa porque todo lo demás parece serlo. Comenzar falsificando a los Rolling Stones (de la época Emotional Rescue) porque estamos atrapados en un loop de mentiras refritas una y mil veces, en un antiguo orden que durará más que Keith Richards y la reina de Inglaterra juntos.”

(Antonio Luque)

El Bando Bueno se publica el próximo 29 de mayo. Así suena “Una Famiglia Reale”.

