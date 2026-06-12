Steven Munar

Steven Munar - Family live (Espora Records)

Hace dos años que Steven Munar publicó su último disco, Family (Discos Belamarh, 2024). Un álbum del que te hablamos en Muzikalia por entonces y que aparecía solo a nombre del artista mallorquín, a pesar de estar acompañado por su banda habitual, The Miracle Band. Justifícábamos ese cambio por el carácter íntimo, casi confesional, de sus canciones. El nombre del disco, Family, ya daba pistas de ello.

Dos años después Steven Munar ha lanzado un disco en vivo titulado precisamente Family Live. Podría pensarse que se trata de una versión en vivo de aquel trabajo canción a canción, pero no es así. De las once canciones que componen este álbum, cinco pertenecen a Family y hasta seis son temas anteriores, piezas que su autor considera importantes en su discografía por diferentes motivos. Entre ellas hay algunas que no había interpretado en vivo desde hace bastante tiempo.

Justamente lo que hace atractivo este disco es la selección de canciones. Ese carácter íntimo y cercano de las nuevas convive perfectamente con las antiguas que han sido seleccionadas, imagino, para no romper esa cercanía, importante sobre todo en el directo. Gracias a los coros de Amaia Hernandez y María Escudero canciones como “Berlin”, por citar una, suenan potentes pero también conmovedoras. El disco se abre con “Have I ever told you”, canción que salió como sencillo en 2021 y que también sirvió de avance del presente álbum. Buena elección, ideal para abrir un concierto de este tipo y también para captar la atención del oyente. “Hear me calling you”, de su ya lejano Violet Koski (2017), sigue marcando la hoja de ruta del concierto antes de empezar con las nuevas: “Seven mile trail” y especialmente “To disappear” son atacadas con una suavidad y una elegancia destacables. De su recomendable disco The Fish and the Net suenan la inexcusable “The Sun and the Moon” y “The fish caught in the net they drown”.

Otras dos canciones de Family, “A spark of life” y “Sailing days”, preparan el terreno para el final con la todavía más antigua “Break the rules”, tema de 2011 recuperado para la ocasión. Un cierre fenomenal para un disco que transcurre sin aspavientos: la interacción con el público es discreta, incluso los aplausos del público quedan amortiguados para que todo se centre en las canciones, en su desarrollo, sus cambios de ritmo, las voces, la elegancia de la instrumentación y los arreglos. Todo ello contribuye a transmitir la sensación de noche mágica, como seguramente fue.

Family Live es una buena ocasión para revisar las últimas canciones de Steven Munar y recordar otras más lejanas en el recuerdo. Una de esas ocasiones en que un disco en directo, al que solo se le puede achacar que se hace corto, está totalmente justificado.

Escucha Steven Munar – Family live

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