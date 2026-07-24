Teenage Fanclub

Teenage Fanclub tendrán nuevo disco el próximo octubre

Teenage Fanclub ha anunciado el lanzamiento de Do Not Dare To Dream, su decimotercer álbum de estudio, que verá la luz el próximo 9 de octubre a través de Merge Records.

El álbum fue grabado precisamente en Black Bay Studio, el estudio más aislado en el que ha trabajado la formación, un entorno que favoreció la concentración durante dos semanas de sesiones rodeadas por el paisaje de las Hébridas.

Además de incorporar instrumentos como un órgano Domus y diversos sintetizadores, Norman Blake y Raymond McGinley optaron por un proceso creativo más abierto, permitiendo que el resto de la banda, ya saben, Euros Childs, Francis Macdonald y David McGowan, contribuyera de forma más decisiva al desarrollo de los arreglos y el sonido final del sucesor de Nothing Last Forever (2023).

Como primer adelanto, la banda escocesa ha presentado «Day In The Sun», una canción acompañada de un videoclip dirigido por Donald Milne y rodado en Black Bay Studio, en la remota isla de Great Bernera, en las Hébridas Exteriores. Un tema recupera las señas de identidad del grupo, con guitarras cristalinas, armonías vocales y una marcada influencia del pop psicodélico de The Byrds, mientras reflexiona sobre la renovación y la necesidad de afrontar la vida con una nueva perspectiva.

Escucha ‘Day In The Sun’ de Teenage Fanclub

Teenage Fanclub
25 de marzo de 2026
Teenage Fanclub darán doce conciertos en España
Teenage Fanclub
14 de agosto de 2024
Teenage Fanclub visitan KEXP con su nuevo disco
Teenage Fanclub
11 de octubre de 2023
Teenage Fanclub (Teatro Albéniz) Madrid 10/10/23
Teenage Fanclub
27 de septiembre de 2023
Teenage Fanclub - Nothing Lasts Forever (Merge Records)
Teenage Fanclub
12 de julio de 2023
Teenage Fanclub suman nueva fecha en nuestro país
Teenage Fanclub
26 de mayo de 2023
Teenage Fanclub publicarán nuevo disco en septiembre
Teenage Fanclub
23 de febrero de 2023
Teenage Fanclub anuncian gira de teatros para octubre
Teenage Fanclub
7 de junio de 2021
Teenage Fanclub – Endless Arcade (Merge Records)
Viva Belgrado
24 de julio de 2026
Nuevo adelanto para Viva Belgrado, escucha 'Súper futuro'
Soyla
24 de julio de 2026
Soyla inician nueva etapa con 'No estarán'
Lola Pony
24 de julio de 2026
Escucha el debut de la mexicana Lola Pony
U2
24 de julio de 2026
Martin Garrix y U2 estrenan single conjunto, 'Fireflies'
Teenage Fanclub
24 de julio de 2026
Teenage Fanclub tendrán nuevo disco el próximo octubre
Johnny Marr
24 de julio de 2026
Johnny Marr estrena el segundo adelanto de su nuevo disco, 'Ophelia'
Amy Winehouse
23 de julio de 2026
Recordando a Amy Winehouse, la reina del soul blanco
morrissey
23 de julio de 2026
Morrissey pide a Pedro Sánchez acabar con las corridas de toros: 'el pueblo lo amará'
charli xcx
23 de julio de 2026
Charli xcx estrena 'Camera', último avance del disco que publica este viernes
Antònia Font
23 de julio de 2026
Joan Roca, bajista de Antònia Font, fallece a los 54 años
M83
23 de julio de 2026
M83 anuncia I Wrote You a Letter, su primer álbum de estudio desde Fantasy
Lambchop
23 de julio de 2026
Lambchop presenta su nueva canción 'The New World Wave'
TIENDA