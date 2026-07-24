Teenage Fanclub tendrán nuevo disco el próximo octubre

Teenage Fanclub ha anunciado el lanzamiento de Do Not Dare To Dream, su decimotercer álbum de estudio, que verá la luz el próximo 9 de octubre a través de Merge Records.

El álbum fue grabado precisamente en Black Bay Studio, el estudio más aislado en el que ha trabajado la formación, un entorno que favoreció la concentración durante dos semanas de sesiones rodeadas por el paisaje de las Hébridas.

Además de incorporar instrumentos como un órgano Domus y diversos sintetizadores, Norman Blake y Raymond McGinley optaron por un proceso creativo más abierto, permitiendo que el resto de la banda, ya saben, Euros Childs, Francis Macdonald y David McGowan, contribuyera de forma más decisiva al desarrollo de los arreglos y el sonido final del sucesor de Nothing Last Forever (2023).

Como primer adelanto, la banda escocesa ha presentado «Day In The Sun», una canción acompañada de un videoclip dirigido por Donald Milne y rodado en Black Bay Studio, en la remota isla de Great Bernera, en las Hébridas Exteriores. Un tema recupera las señas de identidad del grupo, con guitarras cristalinas, armonías vocales y una marcada influencia del pop psicodélico de The Byrds, mientras reflexiona sobre la renovación y la necesidad de afrontar la vida con una nueva perspectiva.

Escucha ‘Day In The Sun’ de Teenage Fanclub