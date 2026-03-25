Teenage Fanclub darán doce conciertos en España

Teenage Fanclub regresarán a España con una extensa gira que incluirá una docena de conciertos que les hará recorrer el país el próximo mes de octubre.

Considerados iconos del power-pop y el folk-rock dentro del marco del rock alternativo de finales de los ochenta, Teenage Fanclub han construido una trayectoria marcada por guitarras densas, armonías vocales cálidas y un inconfundible clasicismo melódico. Influenciados por bandas como Big Star, Badfinger o The Byrds, firmaron discos clave como Bandwagonesque, Grand Prix y Songs from Northern Britain, referencias esenciales para los amantes del sonido guitarrero más melódico.

De su última referencia Nothing Last Forever (2022) te djimos: «título que podría incluso oler a despedida, no es el álbum de resurrección que ustedes piensan. Es decir, ni inventan la rueda ni se reinventan a sí mismos. Las mismas plantillas de siempre para hacer canciones siguen siendo usadas. Pero sin trampas, usadas con la maestría que otorga conocerse a uno mismo y los límites que puede abarcar.»

Toma nota de las fechas de Teenage Fanclub

4 Oct 2026 · SAN FERNANDO · Teatro de Las Cortes – Entradas

5 Oct 2026 · SEVILLA · Sala Custom – Entradas

6 Oct 2026 · GRANADA · Teatro CajaGranada – Entradas

7 Oct 2026 · MURCIA · Sala Mamba! (Las Noches del Malecón) – Entradas

9 Oct 2026 · SANTIAGO DE COMPOSTELA · Capitol – Entradas

10 Oct 2026 · OVIEDO · Kuivi Almacenes – Entradas

11 Oct 2026 · BILBAO · Kafe Antzokia – Entradas

12 Oct 2026 · ZARAGOZA · Jardines de Invierno – Entradas

14 Oct 2026 · PAMPLONA · Zentral – Entradas

15 Oct 2026 · MADRID · Lab / Wagon – Entradas

16 Oct 2026 · VALÈNCIA · Moon – Entradas

17 Oct 2026 · BARCELONA · Razzmatazz 2 – Entradas