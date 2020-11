Teriyaki Asthma – C/Z Records (La otra cara del grunge) en ‘Bienvenido a los 90’

Hoy en Bienvenido a los 90 nos sumergimos de nuevo en el Seattle menos conocido.

C/Z Records, el sello de aquel mítico recopilatorio ‘Deep Six’ lanzado en 1986 donde por primera vez se reunía a gente como Soundgarden, Green River, The Melvins, Skin Yard o Malfunkshun, empezó a lanzar una serie de vinilos en 7″ bautizados como Teriyaki Asthma.

Un total de 10 volúmenes (9 en vinilo y dos recopilatorios en CD) lanzados en los años 90 y que recogen a la perfección la otra escena que rara vez llegaba a los medios de comunicación. Prepárate para disfrutar de bandas que (tal vez) no conoces.

Además el propio Daniel House participa en la emisión.

Suenan:

01. Nirvana – Mexican Seafood

02. Amorphous Head – Lonely, Lonely

03. Dickless – Sweet Teeth

04. God’s Acre – Wood

05. Jonestown – Fuck Your High and Get You Up

06. Pain Teens – Come Up & See Me Sometime

07. Hammerbox – Promise to Never

08. Treepeople – Drawing Class

09. Stymie – One Proud Stout

10. Love Battery – Commercial Suicide