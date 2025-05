The Divine Comedy presentarán su nuevo disco en España

The Divine Comedy tienen su nuevo disco listo, Rainy Sunday Afternoon, que verá la luz el próximo 23 de septiembre, incluyendo once nuevas canciones. Once temas de ese pop orquestado y melódico que han convertido en una seña de identidad.

Neil Hannon y los suyos grabaron el sucesor de Office Politics (2019, DCRL/[PIAS]) en Abbey Road en otoño de 2024, tras dedicar los últimos años a la remasterización y relanzamiento de todo el catálogo anterior de The Divine Comedy o a componer la banda sonora de la película ‘Wonka‘.

Como comenta el músico: «Mi producción musical es, para bien o para mal, una representación de mi personalidad. Buena parte de esa personalidad se deleita en lo bullicioso; celebra lo absurdo. Y aproveché eso ampliamente para las canciones de Wonka. Sin embargo, como todos, tengo un lado más oscuro y melancólico. Y por una razón u otra, últimamente se ha hecho muy evidente. Necesitaba usar este álbum como una vía de escape para esos sentimientos. Para superar algunas cosas. La mortalidad; los recuerdos; las relaciones; la agitación política y social. Todos deberían poder grabar un álbum pop orquestal de vez en cuando. Debería estar disponible en el NHS».

En marzo de 2026 lo estarán presentando en nuestro país, el día 5 en el Festival Mil·lenni en la Sala Apolo en Barcelona y el 7 de marzo en el Teatro Eslava de Madrid.

Toma nota de las fechas de The Divine Comedy

Jueves, 5 marzo de 2026

Festival Mil·Lenni, Sala Apolo, Barcelona

Viernes, 7 marzo de 2026

Teatro Eslava, Madrid

Entradas a la venta el 23 de mayo a las 10h en lasttour.org.