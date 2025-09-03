Nuevo single de The Divine Comedy, ‘Invisible Thread’

Queda poco para el nuevo disco de The Divine Comedy, que están de vuelta con Rainy Sunday Afternoon, que verá la luz el próximo 19 de septiembre, incluyendo once nuevas canciones.

Neil Hannon y los suyos grabaron el sucesor de Office Politics (2019, DCRL/[PIAS]) en Abbey Road en otoño de 2024, tras dedicar los últimos años a la remasterización y relanzamiento de todo el catálogo anterior de The Divine Comedy o a componer la banda sonora de la película ‘Wonka‘.

Después de «Archilles» y «The Last Time I Saw the Old Man», llega «Invisible Thread». Escrita, producida y arreglada por Neil Hannon y grabada en Abbey Road. Una canción que aborda los altibajos de la paternidad y ese temido momento en el que uno se da cuenta de que sus hijos deben seguir su propio camino en el mundo.

“Se trata de esa punzada de preocupación cuando suben al autobús para un viaje de campamento”, explica Neil. “El tirón del corazón cuando tienen su primera cita. No es tan simple como ‘los lazos que unen’. Son parte de ti”. De manera apropiada, la canción cuenta con la voz invitada de su hija Willow.

Escucha ‘Invisible Thread’ de The Divine Comedy

Toma nota de las fechas

Jueves, 5 marzo de 2026

Festival Mil·Lenni, Sala Apolo, Barcelona

Viernes, 7 marzo de 2026

Teatro Eslava, Madrid

Entradas a la venta en lasttour.org.