The Divine Comedy

Disfruta de un reciente concierto de The Divine Comedy

The Divine Comedy lanzaban el pasado año su decimotercer álbum Rainy Sunday Afternoon, que alcanzó el número 4 en la lista oficial de Reino Unido y el número 1 en la lista independiente, logrando además sus mejores cifras de ventas iniciales desde Absent Friends (2004).

Para presentar el disco Neil Hannon y sus compañeros de banda se embarcaron en una gran gira por Europa que el pasado 17 de marzo llegó al Cirque Royal de Bruselas, Bélgica. Una actuación que fue filmada por el canal cultural ARTE, que acaba de compartirlo.

Estas fueron las canciones interpretadas:

Achilles
The last Time I Saw the Old Man
The Happy Goth
Norman and Norma
Bang Goes the Knighthood
A Lady of a Certain Age
At the Indie Disco
Becoming More Like Alfie
Neapolitan Girl
Mar-a-Lago by the Sea
I Want You
Our Mutual Friend
Bad Ambassador
The Heart is a Lonely Hunter
Other People
Absent Friends
I Like
National Express
In Pursuit of Happiness
Tonight We Fly

Disfruta del concierto de The Divine Comedy en Bruselas

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