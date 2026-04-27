Disfruta de un reciente concierto de The Divine Comedy

The Divine Comedy lanzaban el pasado año su decimotercer álbum Rainy Sunday Afternoon, que alcanzó el número 4 en la lista oficial de Reino Unido y el número 1 en la lista independiente, logrando además sus mejores cifras de ventas iniciales desde Absent Friends (2004).

Para presentar el disco Neil Hannon y sus compañeros de banda se embarcaron en una gran gira por Europa que el pasado 17 de marzo llegó al Cirque Royal de Bruselas, Bélgica. Una actuación que fue filmada por el canal cultural ARTE, que acaba de compartirlo.

Estas fueron las canciones interpretadas:

Achilles

The last Time I Saw the Old Man

The Happy Goth

Norman and Norma

Bang Goes the Knighthood

A Lady of a Certain Age

At the Indie Disco

Becoming More Like Alfie

Neapolitan Girl

Mar-a-Lago by the Sea

I Want You

Our Mutual Friend

Bad Ambassador

The Heart is a Lonely Hunter

Other People

Absent Friends

I Like

National Express

In Pursuit of Happiness

Tonight We Fly

Disfruta del concierto de The Divine Comedy en Bruselas