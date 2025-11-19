The Divine Comedy presenta la navideña ‘All the Pretty Lights’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

The Divine Comedy cierran un año especialmente brillante con “All the Pretty Lights”, un single festivo que prolonga el éxito de su decimotercer álbum Rainy Sunday Afternoon, que alcanzó el número 4 en la lista oficial de Reino Unido y el número 1 en la lista independiente, logrando además sus mejores cifras de ventas iniciales desde Absent Friends (2004).

La canción, escrita, producida y arreglada por Neil Hannon y grabada en Abbey Road, rinde homenaje al asombro infantil de la Navidad. Hannon explica que el título le evocó sus recuerdos de una visita familiar a Londres en los años setenta, un recuerdo “mágico” y quizá distorsionado por el paso del tiempo, lo que convierte el tema en una reflexión sobre la memoria tanto como en un ejercicio de nostalgia.

El lanzamiento llega acompañado de un vídeo animado ilustrado por el colaborador habitual Mathieu Persan y animado por Maéva Pensivy, quienes se inspiraron en la estética clásica de mediados del siglo XX, especialmente en el trabajo del ilustrador Miroslav Šašek y en las producciones de Hanna-Barbera.

El resultado es una pieza colorida y alegre que recrea un mundo infantil con sensibilidad y encanto, algo que, según Hannon, encaja plenamente con su amor compartido por la gráfica de los años cincuenta.

Escucha ‘All the Pretty Lights’ de The Divine Comedy

Toma nota de las fechas de The Divine Comedy

Jueves, 5 marzo de 2026

Festival Mil·Lenni, Sala Apolo, Barcelona

Viernes, 7 marzo de 2026

Teatro Eslava, Madrid

Entradas a la venta en lasttour.org.