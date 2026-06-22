Vera Fauna rescatan 'Quiebro y nada' para celebrar sus 10 años de carrera

Vera Fauna celebra su décimo aniversario rescatando «Quiebro y nada», una canción de sus inicios que ahora regresa en una nueva versión grabada en Sevilla durante un domingo de calor primaveral.

Este tema, que en su momento fue una rareza dentro de su repertorio previa a su primer EP Dudas y Flores, vuelve para conectar dos momentos muy distintos de la banda: la ilusión de aquellos primeros años como chavales confusos y el excelente momento creativo que atraviesan ahora, en una mirada hacia atrás sin nostalgia que funciona más como celebración que como un mero rescate.

La recuperación de este single sirve además para abrazar el futuro, y como reflejo de su crecimiento anuncian su primera actuación en la mítica sala La Riviera de Madrid, dentro del ciclo Inverfest, el próximo 15 de enero de 2027. Tras años recorriendo salas y festivales por todo el país, y después del punto de inflexión que supuso su último álbum Dime Dónde Estamos, la banda sevillana vive una etapa de expansión en la que mantiene su espíritu crítico pero adopta nuevas formas, buscando generar espacios de encuentro, baile y catarsis colectiva.

Escucha ‘Quiebro y nada’ de Vera Fauna

Próximos conciertos de Vera Fauna

25 de junio – SANTIAGO DE COMPOSTELA

RIquela Club

26 de junio – A CORUÑA

Noites do Porto

27 de junio – VIGO

Galicia Fest

3 de julio – ALCOBENDAS

Opensky Alcobendas

10 de julio – ALICANTE

Siente Santa Pola Xperience

17 de julio – BENICÀSSIM (CASTELLÓN)

FIB BENICÀSSIM

26 de julio – CHANTADA (LUGO)

17 grados Ribeira Sacra

1 de agosto – LA ANTILLA (HUELVA)

Playa Sonora

18 de septiembre – OVIEDO

Fiestas de San Mateo

9 de octubre – ARRECIFE (LANZAROTE)

Arrecife en Vivo

2 de noviembre – SALAMANCA

Sala B

15 enero 2027 – MADRID

La Riviera

Entradas ya a la venta