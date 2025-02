Otro adelanto para Vera Fauna, ‘Sale el Sol’

Vera Fauna están de vuelta con su próximo álbum Dime dónde estamos, que verá la luz a finales de marzo de la mano de BMG y será su tercera entrega, dos años después de Los Años Mejores (2023).

Los sevillanos empezaron a adelantarlo con la pegadiza «Tu voz», nos cantaron al oído aquello de «No me digas la verdad» junto a Noni Meyers, y brillan con el tercer adelanto, «Sale el sol», sorprende con sus ambientes funk, como comentan: «También podemos encontrar a The Weeknd en los sintes, y a The Roots con Cody Chestnutten la primera parte del tema».

«Después de escuchar la primera demo de la canción, nos dimos cuenta que el principio de la canción se parecía sospechosamente a ‘The Seed (2.0)’. El rap está presente en todo el disco».

Escucha ‘Sale el Sol’ de Vera Fauna

Próximos conciertos

JUEVES 3 DE ABRIL – SALA CÓPERNICO, MADRID – SOUND ISIDRO

ENTRADAS DISPONIBLES AQUÍ

VIERNES 25 DE ABRIL – SALA CUSTOM, SEVILLA

ENTRADAS DISPONIBLES AQUÍ

SÁBADO 10 DE MAYO – SALA APOLO LA (2), BARCELONA – FESTIVAL MIL.LENNI

ENTRADAS DISPONIBLES AQUÍ

Foto: Carmen Plaza