Continúa la gira de Vera Fauna presentando ‘Dime Dónde Estamos’

La banda sevillana Vera Fauna sigue de gira presentando su trabajo más logrado hasta la fecha, el excelente Dime Dónde Estamos (BMG, 2025), su tercera entrega, dos años después de Los Años Mejores (2023).

Un disco con el que siguen consolidando un directo solvente en el que brilla su batidora de sonidos con espacio para el funk, el bedroom pop o los destellos de jangle.

A continuación te mostramos las próximas fechas de esta exitosa gira que contará con diferentes sorpresas en forma de invitados ilustres:

8/11/2025 Manacor, Mallorca. Can Giro – Entradas

20-23/11/2025 El Puerto de Santa María, Cádiz. Monkey Week – Entradas

27/12/2025 Málaga. Sala Cochera Cabatet – Entradas

23/1/2026 Madrid. Inverfest – Entradas

24/1/2026 Valencia. Sala Moon – Entradas