Weezer publicarán nuevo disco el próximo mes de agosto

Weezer ha anunciado por sorpresa un nuevo álbum homónimo, conocido ya entre los fans como el “Gold Album” por su evidente portada dorada, que verá la luz el próximo 21 de agosto.

El grupo compartió en Instagram la portada y el repertorio completo del disco, su primer LP desde Van Weezer y OK Human (2021), además de la serie de EPs Sznz.

La banda estadounidense, formada por Rivers Cuomo (voz y guitarra principal), Patrick Wilson (batería), Brian Bell (guitarra rítmica, coros y teclados) y Scott Shriner (bajo y coros) lanzarán el que será su primer trabajo para Reprise/Warner Records, que cuenta con la producción Klas Åhlund y Kenneth Blume, que adelantaron que su intención era crear “el disco más violento de Weezer”, grabando incluso a todos los miembros tocando en directo.

Con el anuncio llega un nuevo tema, “We Might As Well Be Strangers”, una colaboración con Karly Hartzman, cantante de Wednesday. Entre los diez temas incluidos destacan títulos como “Say Yes”, “C.E.O.”, “The LA Sound” y la recuperada “Up in the Clouds”, una canción inédita muy celebrada por los seguidores históricos de la banda.

Escucha ‘We Might As Well Be Strangers’ de Weezer