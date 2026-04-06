Weezer

Weezer están de vuelta con 'Shine Again'

Weezer avanza el que será su nuevo disco con el single “Shine Again”, que fue distribuido inicialmente en memorias USB durante un concierto íntimo la semana pasada.

La banda estadounidense, formada por Rivers Cuomo (voz y guitarra principal), Patrick Wilson (batería), Brian Bell (guitarra rítmica, coros y teclados) y Scott Shriner (bajo y coros) lanzarán el que será su primer trabajo para Reprise/Warner Records, que cuenta con la producción de Kenneth Blume.

Escucha ‘Shine Again’ de Weezer

El lanzamiento de este nuevo tema coincide con el décimo aniversario del White Album, con una nueva gira por EEUU junto a The Shins y Silversun Pickups y con la viralización de su canción de 2014 junto a Bethany Cosentino, “Go Away”, que lo está petando en TikTok. Para celebrarlo, se reunieron con la cantante de Best Coast para interpretarla en la azotea del Hinano Cafe de Los Ángeles.

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