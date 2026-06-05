Ya a la venta: Antonio Vega. Entre el espacio y el tiempo

Antonio Vega. Entre el espacio y el tiempo de Jordi Tormo, ya está a la venta. La nueva referencia de la editorial Muzikalia llega para rendir tributo a uno de los autores más talentosos e influyentes de nuestra escena.

Este libro recorre su biografía y su evolución artística adentrándose en la manera en la que entendía el espacio, el tiempo y las emociones, descubriendo al creador de canciones como “Chica de ayer”, “Una décima de segundo”, “El sitio de mi recreo” o “Lucha de gigantes” y a la persona que había detrás del mito: un músico de curiosidad insaciable que convirtió cada disco, desde su etapa en Nacha Pop hasta trabajos como No me iré mañana(1991), Océano de sol (1994), Anatomía de una ola (1998) o 3.000 noches con Marga (2005), en una nueva exploración artística y emocional.

Un relato íntimo sobre su relación con amigos, familia y música, que se completa con poemas, apuntes y textos inéditos del propio Antonio Vega, además de testimonios de figuras como Nacho García Vega, Bunbury, Eva Amaral, Ana Curra, Julio Medem o su hermano Carlos Vega, componiendo una inmersión y el pensamiento de uno de los artistas más honestos y esenciales de la música española.

Su figura sigue envuelta en un misterio difícil de descifrar: el de un artista que hizo de la fragilidad una forma de conocimiento y de la música un refugio desde el que observar el mundo con una sensibilidad extraordinaria.

Compra el libro de Antonio Vega

Antonio Vega. Entre el espacio y el tiempo está está disponible a un precio de 22,95 € (gastos de envío incluidos).