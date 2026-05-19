Antonio Vega. Entre el espacio y el tiempo, nuevo libro de Muzikalia

La editorial Muzikalia suma una nueva referencia a su catálogo con Antonio Vega. Entre el espacio y el tiempo (compra aquí), un nuevo libro que rinde tributo a uno de los autores más talentosos e influyentes de nuestra escena.

La figura de Antonio Vega sigue envuelta en un misterio difícil de descifrar: el de un artista que hizo de la fragilidad una forma de conocimiento y de la música un refugio desde el que observar el mundo con una sensibilidad extraordinaria.

Este libro escrito por Jordi Tormo, recorre su biografía y su evolución artística para adentrarse en la manera en la que entendía el espacio, el tiempo y las emociones, descubriendo al creador de canciones como “Chica de ayer”, “Una décima de segundo”, “El sitio de mi recreo” o “Lucha de gigantes” y a la persona que había detrás del mito: un músico de curiosidad insaciable que convirtió cada disco, desde su etapa en Nacha Pop hasta trabajos como No me iré mañana (1991), Océano de sol (1994), Anatomía de una ola (1998) o 3.000 noches con Marga (2005), en una nueva exploración artística y emocional.

El relato se completa con poemas, apuntes y textos inéditos del propio Antonio Vega, además de testimonios de figuras como Nacho García Vega, Bunbury, Eva Amaral, Ana Curra, Antonio Carmona, Julio Medem o su hermano Carlos Vega, componiendo una inmersión en el pensamiento de uno de los artistas más honestos y esenciales de la música española.

Compra el libro de Antonio Vega

Antonio Vega. Entre el espacio y el tiempo está está disponible en preventa a un precio especial de 21 € (gastos de envío incluidos) hasta el próximo 29 de mayo. A partir de entonces su precio será de 22,95€.