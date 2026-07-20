Arab Strap

Arab Strap nos presentan 'Glamour Magick' junto a un terrorífico vídeo

Arab Strap están de vuelta con un nuevo álbum, Half-Told Tales, que como te venimos contando llegará el próximo 4 de septiembre a través de Rock Action, marcando el tercer capítulo de su resurrección.

Recordemos que la banda volvió en 2021 después de 16 años de silencio con la publicación de dos discos estupendos como As Days Get Dark y I’m totally fine with it ? don’t give a fuck anymore ?

El dúo formado por Aidan Moffat y Malcolm Middleton presenta un tercer adelanto del disco, después de “You You You” y «Fighting For You», un tema llamado «Glamour Magick» que llega junto a un estupendo vídeo a cargo de David Arthur.

Sobre ella cuenta Aidan Moffat: “’Glamour Magick’ trata sobre la presión por lucir joven y hasta dónde podemos llegar para ocultar nuestra verdadera naturaleza. Empezó con algunas cosas que uso regularmente en la mediana edad —champú con cafeína, pasta de dientes blanqueadora, crema para los ojos, etc.— y luego me pregunté hasta dónde estaría dispuesta a llegar. Dientes nuevos, cabello nuevo, liposucción, blefaroplastia, inyecciones de grasa facial… ¿cuánto tiempo pasará hasta que no quede nada de mí? No es nada nuevo, por supuesto —el final de la canción menciona la Fuente de la Juventud y a la diosa griega Hebe— y lucir joven siempre ha sido un deseo humano inherente. El tiempo es nuestro enemigo, y todos gastamos dinero tratando de combatirlo; la cuestión es cuánto estamos dispuestos a pagar”.

Escucha ‘Glamour Magick’ de Arab Strap

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