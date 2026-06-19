Arab Strap comparten su nuevo single, 'Fighting For You'

Arab Strap están de regreso con un nuevo álbum, Half-Told Tales, que como te venimos contando llegará el próximo mes de septiembre marcando el tercer capítulo de su resurrección.

Recordemos que la banda volvió en 2021 después de 16 años de silencio con la publicación de dos discos estupendos como As Days Get Dark y I’m totally fine with it ? don’t give a fuck anymore ?

El dúo formado por Aidan Moffat y Malcolm Middleton nos mostraba hace unas semanas “You You You”, primer adelanto, hoy conocemos «Fighting For You». Un tema inspirado en la última línea de la sátira política de Natasha Brown, Universality, crítica feroz y mordaz a los estafadores de extrema derecha, el nacionalismo vacío y los líderes cobardes.

Como cuentan: «Trata sobre ciertas figuras políticas y demagogos muy ricos en los que no confío para que velen por los intereses de nadie más que los suyos. Crecí en los ochenta y a veces siento que estoy reviviendo mi juventud: los mismos mitos de una nación otrora gloriosa persisten y la amenaza de una guerra mundial parece constante; La desigualdad económica y las divisiones de clase parecen empeorar cada vez más, y los mismos prejuicios de siempre se fomentan de maneras muy peligrosas. Pero a pesar de abordar temas tan importantes, para Moffat era fundamental aferrarse al optimismo. «Intento mantenerme positivo diciéndome que ya he visto esto antes y que pasará», dice. «Y, por supuesto, desahogando mis frustraciones con un temazo potente y ruidoso».

Escucha ‘Fighting For You’ de Arab Strap