Arab Strap están de vuelta con 'You You You'

Los escoceses Arab Strap celebran este año el 30º aniversario de su debut anunciando un nuevo álbum, Half-Told Tales, que llegará el próximo mes de septiembre septiembre como tercer capítulo de su resurrección.

Recordemos que la banda volvió en 2021 después de 16 años de silencio con la publicación de dos discos estupendos coom As Days Get Dark y I’m totally fine with it ? don’t give a fuck anymore ?, el dúo formado por Aidan Moffat y Malcolm Middleton presenta ahora “You You You”, primer adelanto del trabajo.

El sencillo se mueve entre la oscuridad y el pulso bailable, abordando la ansiedad colectiva y el desgaste emocional contemporáneo. En la canción, Moffat canta sobre dolores físicos, medicación y miedo cotidiano.

Como cuentan: «Hay millones de personas lidiando con las mismas preocupaciones a diario: desde el aumento del precio de absolutamente todo, nuestra salud mental y física, la constante violencia y tiranía en las noticias, hasta nuestra participación involuntaria en el complejo militar-industrial y la continua distorsión de la realidad. A menudo, se percibe una total ausencia de humanidad; no es de extrañar que el desaliento parezca nuestra actitud habitual. Fue concebido como una invocación para despertar los espíritus, a menudo esquivos, de la esperanza y la solidaridad».

Escucha ‘You You You’ de Arab Strap