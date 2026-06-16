Aterciopelados y Bunbury se unen en la nueva versión de 'Te juro que no'

Aterciopelados y Enrique Bunbury (consulta nuestra reciente entrevista) revisan uno de los grandes clásicos del rock latinoamericano con una nueva versión de “Te Juro Que No”, tema incluido en el emblemático álbum La Pipa de la Paz y compartido por ambos en su momento.

La reinterpretación apuesta por un sonido más crudo e intenso que potencia la carga emocional de una canción que aborda sentimientos como los celos, la culpa y el arrepentimiento en el contexto de relaciones tóxicas. La personalidad sonora de la banda colombiana y la interpretación apasionada de Bunbury confluyen en una lectura renovada que mantiene intacta la fuerza del original.

El lanzamiento sirve además como punto de partida de La Pipa de la Paz 2026, un proyecto con el que Aterciopelados revisita y resignifica el legado de aquel disco fundamental mediante nuevas versiones y colaboraciones especiales.

Grabada entre Bogotá y Los Ángeles, la canción fue producida por Héctor Buitrago y Leonardo Castiblanco, con producción vocal de Guillermo Marín para las partes interpretadas por Bunbury, reafirmando la vigencia de una composición que continúa conectando con distintas generaciones décadas después de su publicación original.

Escucha ‘Te juro que no’ de Aterciopelados ft. Bunbury