Bunbury comparte la nueva ‘La próxima vez no habrá próxima vez’

“La próxima vez no habrá próxima vez” es el cuarto adelanto de De un siglo anterior, el nuevo disco de Enrique Bunbury, cuya publicación está prevista para el 17 de abril.

La canción fue grabada durante las sesiones realizadas en El Desierto Casa/Estudio, en México, y cuenta con la participación de músicos de distintos países de Hispanoamérica: el guitarrista chileno Sebastián Aracena, el contrabajista mexicano Luri Molina, Johnny Molina en percusiones, Jorge Rebenaque en teclados y Ramón Gacías en batería. La producción del tema ha corrido a cargo del propio Bunbury junto a Gacías.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip rodado en Los Ángeles y dirigido por el cineasta Eric Boadella. Paralelamente, el artista ha anunciado las fechas del Nuevas Mutaciones Tour 2026, que recorrerá América y España y que ya ha colgado el cartel de entradas agotadas en varias ciudades, entre ellas Puebla, Ciudad de México, Guadalajara y Zaragoza.

Escucha ‘La próxima vez no habrá próxima vez’ de Bunbury

Gira ‘Nuevas Mutaciones’ de Bunbury

Ya se conocen las primeras fechas de la gira Nuevas Mutaciones y el plantel de músicos que le acompañarán. Una selección que funde El Huracán Ambulante con Los Santos Inocentes, concretamente:

Robert Castellanos: Bajo (Los Santos Inocentes)

Ana Belén Estaje: Violín (Huracán Ambulante)

Ramón Gacías: Batería (Los Santos Inocentes)

Javier García-Vega: Trombón y Guitarra española (Huracán Ambulante)

Luismi Huracán: Percusiones (Huracán Ambulante)

Jordi Mena: Guitarras (Los Santos Inocentes)

José Miguel Pérez Sagaste: Saxo y Acordeón (Joaquín Sabina)

Jorge “Rebe” Rebenaque: Piano y Hammond (Los Santos Inocentes)

Álvaro Suite: Guitarra y coros (Los Santos Inocentes)

Entradas ya a la venta

Viernes, 4 de diciembre de 2026 · Madrid · Movistar Arena · Entradas

Lunes, 7 de diciembre de 2026 · Valencia · Roig Arena · Entradas

Sábado, 12 de diciembre de 2026 · Zaragoza · Pabellón Príncipe Felipe · Entradas

Toma nota de los conciertos y ciudades: