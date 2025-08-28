Bunbury será incluido en el Latin Songwriters Hall of Fame

Enrique Bunbury (recuerda nuestra reciente entrevista) será incluido este octubre en el Latin Songwriters Hall of Fame (LSHOF), un honor que llega en un año histórico para el artista zaragozano, quien también recibirá el Premio a la Excelencia Musical, reconocimiento que se entregará durante la XXVI edición de los Latin Grammy, programada para el 9 de noviembre en Las Vegas, coincidiendo con la Semana Latin Grammy.

Con una trayectoria que supera las tres décadas, Bunbury ha creado álbumes aclamados como Pequeño, Flamingos, Licenciado Cantinas y su más reciente trabajo, Cuentas Pendientes (2025) —una exploración íntima y depurada de las tradiciones musicales latinoamericanas. Rico en texturas y emociones, el disco viene acompañado de un mediometraje narrativo que reafirma su compromiso por fusionar la música con el cine y la literatura.

Este año también marca el esperado regreso de El Huracán Ambulante, la legendaria banda que lo acompañó en sus primeros años como solista. La gira 2025 se ha convertido en una experiencia colectiva arrasadora: desde noches con entradas agotadas en América del Norte, Central y del Sur, hasta los próximos conciertos en Madrid, Barcelona y Zaragoza, antes de cerrar en Buenos Aires en el Estadio Ferro.

Toma nota de las fechas de Bunbury y El Huracán Ambulante

07.06.25 QUERÉTARO – MÉXICO

10.06.25 MONTERREY – MÉXICO

14.06.25 SAN SALVADOR – EL SALVADOR

18.06.25 CIUDAD D.G. – GUATEMALA

21.06.25 TEGUCIGALPA – HONDURAS

25.06.25 CDMX – MÉXICO

28.06.25 BOGOTÁ – COLOMBIA

02.07.25 QUITO – ECUADOR

05.07.25 MEDELLIN – COLOMBIA

09.07.25 CHICAGO – USA

12.07.25 ANAHEIM – USA

13.09.25 MADRID – ESPAÑA

18.09.25 BARCELONA – ESPAÑA

20.09.25 ZARAGOZA – ESPAÑA

27.09.25 BUENOS AIRES – ARGENTINA

