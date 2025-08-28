Bunbury será incluido en el Latin Songwriters Hall of Fame
Enrique Bunbury (recuerda nuestra reciente entrevista) será incluido este octubre en el Latin Songwriters Hall of Fame (LSHOF), un honor que llega en un año histórico para el artista zaragozano, quien también recibirá el Premio a la Excelencia Musical, reconocimiento que se entregará durante la XXVI edición de los Latin Grammy, programada para el 9 de noviembre en Las Vegas, coincidiendo con la Semana Latin Grammy.
Con una trayectoria que supera las tres décadas, Bunbury ha creado álbumes aclamados como Pequeño, Flamingos, Licenciado Cantinas y su más reciente trabajo, Cuentas Pendientes (2025) —una exploración íntima y depurada de las tradiciones musicales latinoamericanas. Rico en texturas y emociones, el disco viene acompañado de un mediometraje narrativo que reafirma su compromiso por fusionar la música con el cine y la literatura.
Este año también marca el esperado regreso de El Huracán Ambulante, la legendaria banda que lo acompañó en sus primeros años como solista. La gira 2025 se ha convertido en una experiencia colectiva arrasadora: desde noches con entradas agotadas en América del Norte, Central y del Sur, hasta los próximos conciertos en Madrid, Barcelona y Zaragoza, antes de cerrar en Buenos Aires en el Estadio Ferro.
Toma nota de las fechas de Bunbury y El Huracán Ambulante
07.06.25 QUERÉTARO – MÉXICO
10.06.25 MONTERREY – MÉXICO
14.06.25 SAN SALVADOR – EL SALVADOR
18.06.25 CIUDAD D.G. – GUATEMALA
21.06.25 TEGUCIGALPA – HONDURAS
25.06.25 CDMX – MÉXICO
28.06.25 BOGOTÁ – COLOMBIA
02.07.25 QUITO – ECUADOR
05.07.25 MEDELLIN – COLOMBIA
09.07.25 CHICAGO – USA
12.07.25 ANAHEIM – USA
13.09.25 MADRID – ESPAÑA
18.09.25 BARCELONA – ESPAÑA
20.09.25 ZARAGOZA – ESPAÑA
27.09.25 BUENOS AIRES – ARGENTINA
Más información y entradas en su web
