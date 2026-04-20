Bunbury: «Lucho por evitar caer en el pesimismo que nos venden a diario»

Bunbury está de vuelta con De un siglo anterior, un disco hermano de Cuentas pendientes en el que sigue ahondando en la música de raíz hispanoamericana; un nuevo cancionero que transita por boleros, tangos y rancheras con un sonido clásico, pero con temáticas contemporáneas.

Hoy en Conexiones MZK, aprovechamos su lanzamiento para sentarnos con él y diseccionar estas canciones, pero también para hablar de su visión del mundo actual, de la IA, de cómo será su nueva gira o repasar cuáles han sido los álbumes más importantes de su carrera, desde Héroes del Silencio, hasta hoy.

Escucha la entrevista a Bunbury por su viaje ‘De un siglo anterior’

Escúchalo en Amazon Music.

Suenan:

«La Voz»

«Un Brindis al Sol»

«La Próxima vez no habrá próxima vez»

«Creer que se puede creer»

«Peor que como estamos (Es difi?cil ya que estemos)»

«De un siglo anterior»

«En el arcén»

«Un par de acordes, una mentira y la redencio?n»

Foto Bunbury: Jose Girl

¡Ayúdanos!: Hazte mecenas de Conexiones MZK

¿Nos ayudas a hacer cada vez un mejor podcast? Desde tan solo 1,99 € puedes ser suscriptor de Conexiones MZK y contribuir a que podamos seguir adelante. Sabemos las reticencias que existen a la hora de pagar por servicios que hemos venido disfrutando de manera gratuita desde siempre, pero entenderéis que detrás no solo de este podcast sino de Muzikalia, hay muchas horas de trabajo y la implicación de muchas personas.

En agradecimiento a vuestro compromiso contaréis con episodios exclusivos y con la posibilidad de escuchar cada capítulo unos días antes de su estreno.

Suscríbete a nuestro podcast

Suscríbete a ‘Conexiones MZK’ en Ivoox, para estar atento a los nuevos programas que vayamos publicando. Ayúdanos a tener más visibilidad dándole al “me gusta”. También puedes escucharnos desde Spotify, desde Amazon Music y desdeiTunes si dispones de un dispositivo con iOS.