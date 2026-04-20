Bunbury

Bunbury: «Lucho por evitar caer en el pesimismo que nos venden a diario»

Bunbury está de vuelta con De un siglo anterior, un disco hermano de Cuentas pendientes en el que sigue ahondando en la música de raíz hispanoamericana; un nuevo cancionero que transita por boleros, tangos y rancheras con un sonido clásico, pero con temáticas contemporáneas.

Hoy en Conexiones MZK, aprovechamos su lanzamiento para sentarnos con él y diseccionar estas canciones, pero también para hablar de su visión del mundo actual, de la IA, de cómo será su nueva gira o repasar cuáles han sido los álbumes más importantes de su carrera, desde Héroes del Silencio, hasta hoy.

Escucha la entrevista a Bunbury por su viaje ‘De un siglo anterior’

Escúchalo en Amazon Music.

Suenan:

«La Voz»
«Un Brindis al Sol»
«La Próxima vez no habrá próxima vez»
«Creer que se puede creer»
«Peor que como estamos (Es difi?cil ya que estemos)»
«De un siglo anterior»
«En el arcén»
«Un par de acordes, una mentira y la redencio?n»

Foto Bunbury: Jose Girl

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