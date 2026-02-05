Bunbury lanza single, confirma su nuevo disco y anuncia gira

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Aluvión de novedades de Bunbury, que acaba de compartir un nuevo single, nos ofrece los primeros detalles del que será su nuevo disco y anuncia gira de conciertos para el próximo otoño, con fechas en América y España.

Ya conocemos que el sucesor de Cuentas Pendientes (Warner Music, 2025) llega con el título de De un siglo anterior, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 17 de abril. Un álbum grabado en el Desierto de los Leones, México, y que cuenta con la producción del propio Bunbury junto a Ramon Gacías, su mano derecha desde sus inicios como solista hace casi ya treinta años. Puedes reservar el disco aquí.

Un trabajo del que ya hemos escuchado «La Voz» y «Un brindis al sol», y del que ahora descubrimos «Creer que se puede creer», tema en la que se reflexiona sobre la importancia de la fe en uno mismo y en el camino elegido, la búsqueda de un sentido, frente a la incertidumbre. Reconociendo la independencia de tu misión, reivindica la curiosidad y el aprendizaje para avanzar sin renunciar a uno mismo, aceptando todas sus consecuencias. Los ritmos latinos se hermanan con la electricidad de las guitarras, encontrándose, jugando y cohabitando un mismo territorio.

La canción llega acompañada de un vídeo dirigido por Laura G. Escribano:

Gira ‘Nuevas Mutaciones’ de Bunbury

Ya se conocen las primeras fechas de la gira Nuevas Mutaciones y el plantel de músicos que le acompañarán. Una selección que funde El Huracán Ambulante con Los Santos Inocentes, concretamente:

Robert Castellanos: Bajo (Los Santos Inocentes)

Ana Belén Estaje: Violín (Huracán Ambulante)

Ramón Gacías: Batería (Los Santos Inocentes)

Javier García-Vega: Trombón y Guitarra española (Huracán Ambulante)

Luismi Huracán: Percusiones (Huracán Ambulante)

Jordi Mena: Guitarras (Los Santos Inocentes)

José Miguel Pérez Sagaste: Saxo y Acordeón (Joaquín Sabina)

Jorge “Rebe” Rebenaque: Piano y Hammond (Los Santos Inocentes)

Álvaro Suite: Guitarra y coros (Los Santos Inocentes)

Toma nota de los conciertos y ciudades: