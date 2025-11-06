Bunbury avanza su nuevo disco con ‘La Voz’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Enrique Bunbury (recuerda nuestra reciente entrevista) continúa con una sorprendente hiperactividad creativa. Han pasado seis meses desde que publicara Cuentas Pendientes (Warner Music) y hoy conocemos que en la primavera de 2026 llegará su continuación.

No estamos ante una colección de descartes, ni tampoco han sido temas grabados en esas sesiones. Como comenta su nota de prensa, «el proyecto nació en febrero de 2025 en el Desierto de los Leones, México, donde el cantante, autor y productor, entró al estudio con la intención de ahondar en las posibilidades de las combinaciones de la latinidad con otros géneros, abriéndose a las posibilidades armónicas y rítmicas de sus patrones y líricas. En agosto del mismo año, regresaron al estudio para concluir las mezclas y ya en Los Angeles (California), Tom Baker se encargó de la masterización».

Como comenta el propio Bunbury: «Queríamos crear algo que solo pudiera existir a través de la sensibilidad de los músicos y de la vulnerabilidad de la voz. Que la música y sus intérpretes sean los verdaderos protagonistas.”

«La Voz» es el primer adelanto del disco, una invitación a sumergirse en un diálogo temporal en el que sigue respirando esa tradición latinoamericana de obras como s como Pequeño (1999), Flamingos (2002) El viaje a ninguna parte (2004) o Licenciado Cantinas (2011), pero que va un paso más allá.

Escucha ‘La Voz’ de Bunbury