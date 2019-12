Azkena Rock Festival suma a John Fogerty, Brian Wilson y más

Hoy se suman 16 nuevos nombres al cartel del Azkena Rock Festival, que celebrará su 19ª edición los días 19 y 20 de junio de 2020 en Mendizabala, Vitoria-Gasteiz.

John Fogerty, Suzi Quatro, Brian Wilson e Incubus encabezan las nuevas confirmaciones del festival. De este modo se reunirán en un mismo cartel a los líderes de Credence Clearwater Revival y Beach Boys.

La nueva tanda de nombres del Azkena Rock Festival incluye también a Suzi Quatro e Incubus, ambos con fecha exclusiva, y a Drive-by Truckers, que vuelven a nuestro país después de 10 años. Completan el cartel The Adicts, Baroness, Shooter Jennings, Robyn Hitchcock, The Wildhearts, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Tahures Zurdos, Petróleo, Ray Collins’ Hot Club, DeWolff y Wicked Wizzard.

AZKENA ROCK FESTIVAL 2020

19 y 20 de junio de 2020

Mendizabala, Vitoria-Gasteiz

JOHN FOGERTY

PATTI SMITH AND BAND

INCUBUS

SUZI QUATRO

BRIAN WILSON “GOOD VIBRATIONS TOUR” feat. BLONDIE CHAPLIN & AL JARDINE

SOCIAL DISTORTION

L7

FU MANCHU (30TH ANIVERSARY)

DRIVE-BY TRUCKERS

THE ADICTS

BARONESS

REVEREND HORTON HEAT

SHOOTER JENNINGS

ROBYN HICHTCOCK & LOS DEL HUEVOS BAND

THE WILDHEARTS

THE STEEPWATER BAND

TAHURES ZURDOS

DERBY MOTORETA’S BURRITO KACHIMBA

PETRÓLEO

RAY COLLINS’ HOT CLUB

DEWOLFF

THE FAITHLESS

WICKET WIZZARD

…

Bono: 105€

Bono + camping: 120€

Disponible a plazos

Venta: azkenarockfestival.com

CAMBIO DE PRECIO EL 14 DE ENERO

Descuento Kutxabank de 15€ aplicable a los primeros 667 bonos y a un máximo de 1 bono por tarjeta. El descuento es aplicable al precio en vigor en el momento de compra. Disponible en cajeros multiservicio Kutxabank y en kutxabank.es