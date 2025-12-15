Lo último:
Azkena Rock Festival
DestacadaNoticia

Azkena Rock Festival suma a The Hives, Counting Crows, Superchunk y más

Redacción MZK

Llegan nuevos nombres a Azkena Rock Festival 2026, que como te venimos contando celebrará su 24ª edición los días 18, 19 y 20 de junio en Mendizabala (Vitoria-Gasteiz).

El festival se refuerza con una nueva tanda de confirmaciones encabezada por The Hives, Counting Crows, Alcalá Norte y Superchunk. El avance se completa con nombres como The Temperance Movement, Hällas, Vandoliers, DeWolff y Lepora, que refuerzan el carácter diverso del cartel entre blues rock, psicodelia, heavy clásico, cow punk y rock vasco contemporáneo.

Estas incorporaciones se suman a una nómina ya confirmada y compuesta por figuras como Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, Jason Isbell & The 400 Unit, los recientemente reformados Sugar de Bob Mould, Old Crow Medicine Show, Sleaford Mods, Therapy?, Corrosion of Conformity o Circle Jerks.

Los bonos generales siguen a la venta en azkenarockfestival.com, y mantendrán el precio promocional hasta el próximo martes 3 de febrero a las 10:00h. Siguen disponibles las modalidades Bono Gaztea (para menores de 24 años), y Bono Cuadrilla (pack de cinco abonos para grupos de amigos con un sexto gratis). Como en ediciones anteriores, la entrada será gratuita para menores de 14 años.

También te puede gustar

Adrianne Lenker

Nuevo sencillo de Adrianne Lenker, ‘Free Treasure’

Redacción MZK

Jack Johnson se renueva

Redacción MZK

The XX enseñan un nuevo tema

Manuel Pinazo
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien