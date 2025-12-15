Azkena Rock Festival suma a The Hives, Counting Crows, Superchunk y más

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Llegan nuevos nombres a Azkena Rock Festival 2026, que como te venimos contando celebrará su 24ª edición los días 18, 19 y 20 de junio en Mendizabala (Vitoria-Gasteiz).

El festival se refuerza con una nueva tanda de confirmaciones encabezada por The Hives, Counting Crows, Alcalá Norte y Superchunk. El avance se completa con nombres como The Temperance Movement, Hällas, Vandoliers, DeWolff y Lepora, que refuerzan el carácter diverso del cartel entre blues rock, psicodelia, heavy clásico, cow punk y rock vasco contemporáneo.

Estas incorporaciones se suman a una nómina ya confirmada y compuesta por figuras como Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, Jason Isbell & The 400 Unit, los recientemente reformados Sugar de Bob Mould, Old Crow Medicine Show, Sleaford Mods, Therapy?, Corrosion of Conformity o Circle Jerks.

Los bonos generales siguen a la venta en azkenarockfestival.com, y mantendrán el precio promocional hasta el próximo martes 3 de febrero a las 10:00h. Siguen disponibles las modalidades Bono Gaztea (para menores de 24 años), y Bono Cuadrilla (pack de cinco abonos para grupos de amigos con un sexto gratis). Como en ediciones anteriores, la entrada será gratuita para menores de 14 años.