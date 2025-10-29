Alice Cooper, Social Distortion y Sugar, entre los primeros nombres de Azkena Rock Festival

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Alice Cooper y Social Distortion lideran el potente primer avance del Azkena Rock Festival 2026, que celebrará su 24ª edición los días 18, 19 y 20 de junio en Mendizabala (Vitoria-Gasteiz).

La leyenda del shock rock presentará su espectáculo teatral The Revenge of Alice Cooper en su única fecha en el España, mientras que los californianos Social Distortion regresan cuatro años después para ofrecer una exclusiva lección de punk rock & roll.

Junto a ellos, nombres como Imelda May, Jason Isbell & The 400 Unit, los recientemente reformados Sugar de Bob Mould, Old Crow Medicine Show, Sleaford Mods, Therapy?, Corrosion of Conformity o Circle Jerks consolidan un cartel que combina historia, energía y diversidad estilística.

El avance se completa con propuestas que van desde el punk combativo de Evaristo o Discharge al country alternativo de Jason Isbell, el folk de raíz de Old Crow Medicine Show, o el caos experimental de los australianos Tropical Fuck Storm. También habrá espacio para el hard rock clásico de The Damn Truth, la elegancia soul-funk de Nhil, el stoner de Rodeo y la nostalgia de The Del Fuegos, entre otros.

Abonos para el Azkena Rock Festival

Bono preventa exclusiva asistentes: 125€ + gastos

Bono Fan: 130€ + gastos

Bono venta general: 140€ + gastos

Bono Cuadrilla: 104€ + gastos (por la compra de 5 bonos, se reciben 6), disponible hasta el 5 de enero

Bono Gaztea: 100€ + gastos (para menores de 24 años, imprescindible presentar DNI en acceso al festival)

Acceso gratuito para menores de 14 años (previa cumplimentación de formulario)

Entradas: azkenarockfestival.com