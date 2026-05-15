Azkena Rock Festival desvela sus horarios

Azkena Rock Festival ha anunciado los horarios de su inminente 24ª edición, que se celebrará del 18 al 20 de junio en Mendizabala, en Vitoria-Gasteiz.
Con una programación encabezada por Alice Cooper, Social Distortion y The Hives, el cartel reunirá cerca de cincuenta artistas que recorrerán múltiples vertientes del rock, el punk, el metal o el country alternativo, con nombres destacados como Imelda May, Old Crow Medicine Show, Superchunk, Sugar, Carpenter Brut, Evaristo o Alcalá Norte.
Además, el festival volverá a extenderse al centro de Vitoria-Gasteiz con los conciertos gratuitos de la Plaza de la Virgen Blanca, donde actuarán Bywater Call el viernes y The Backyard Casanovas el sábado.
La edición de este año también destacará por varias actuaciones exclusivas y regresos especialmente esperados. Sugar ofrecerán su primer concierto en España desde 1993 dentro de su gira de reunión, mientras que The Adicts llegarán al festival con su tour de despedida tras casi cinco décadas de trayectoria. Además, Old Crow Medicine Show actuarán por primera vez en nuestro país y Therapy? interpretarán íntegramente su celebrado álbum Troublegum.
Así queda el cartel por días de Azkena Rock Festival
Toma nota de los horarios de Azkena Rock Festival
Jueves 18 de junio
MENDIZABALA
18.00 Apertura de puertas
GOD
19.05 ROBERT FINLEY
21.10 IMELDA MAY exclusive rock & roll show feat. Darrel Higham
23.35 THE HIVES
RESPECT
18.15 NHIL
20.05 DEWOLFF
22.30 CORROSION OF CONFORMITY
1.00 THE ADICTS Adios Amigos
TRASHVILLE – TRASH A GO-GO!
19.30 CAPTAIN TRASHO
21.00 RADIOACTIVAS
22.30 THE CONCRETE BOYS
1.00 LES ROBOTS
2.30 ÁNGEL Y CRISTO
Viernes 19 de junio
PLAZA DE LA VIRGEN BLANCA
13.30 BYWATER CALL
MENDIZABALA
17.00 Apertura de puertas
GOD
17.30 BLACK MARACAS
19.20 COUNTING CROWS
21.40 SUGAR
00:20 ALICE COOPER
RESPECT
18.15 THE DEL FUEGOS
20.25 OLD CROW MEDICINE SHOW
23.00 THE TEMPERANCE MOVEMENT
1.55 EVARISTO
LA SALVE
18.00 THE DAMN TRUTH
19.30 HÄLLAS
21.00 CIRCLE JERKS
23.20 TROPICAL FUCK STORM
2.00 VOIVOD
TRASHVILLE – TRASH A GO-GO!
18.15 CAVEGIRL + THE NEANDERGALS
20.00 STOMPIN’ RIFFRAFFS
22.20 HENGE
1.00 THE DWARVES
3.00 RESTLESS RAMONE
TRASHVILLE – RAT HOLE
17.30 – 20.30 TXIKI ARF
Sábado 20 de junio
PLAZA DE LA VIRGEN BLANCA
13.30 THE BACKYARD BABIES
MENDIZABALA
17.00 Apertura de puertas
GOD
17.30 LEPORA
19.20 SUPERCHUNK
21.40 SOCIAL DISTORTION
00.35 CARPENTER BRUT
RESPECT
18.15 VANDOLIERS
20.25 SLEAFORD MODS
23.15 JASON ISBELL & THE 400 UNIT
1.55 ALCALÁ NORTE
LA SALVE
18.00 RODEO
19.30 SPLIT DOGS
20.50 STARBENDERS
22.30 LADY BANANA
00.15 DISCHARGE
1.50 THERAPY?
TRASHVILLE – TRASH A GO-GO!
18.30 TWIN GHOSTS
20.30 BRIDGE CITY SINNERS
22.30 CAPITÁN ENTRESIJOS feat. Garganta Profunda
1.00 BLOODSUCKING ZOMBIES FROM OUTER SPACE
3.00 CUIR
TRASHVILLE – RAT HOLE
17.30 – 20.30 TXIKI ARF
Entradas para Azkena Rock Festival
Bono general: 175€ + gastos
Bono Gaztea: 100€ + gastos (para menores de 24 años, imprescindible presentar DNI en acceso al festival)
Entrada de día: 60€ J / 75€ V / 75€ S + gastos gestión
Acceso gratuito para menores de 14 años (previa cumplimentación de formulario)
Entradas: azkenarockfestival.com