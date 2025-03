Azkena Rock Festival cierra su cartel y anuncia distribución por días

Azkena Rock Festival cierra su cartel y presenta la programación por días de la que será su vigésimotercera edición, que tendrá lugar los próximos 19, 20 y 21 de junio en Mendizabala, Vitoria-Gasteiz.

Un cartel que se completa con Dinosaur Jr., que interpretarán íntegramente su mítico álbum de 1994, Without a Sound, además de los históricos The Damned, pioneros del punk británico. Junto a ellos, Bobbie Dazzle, Cherie Currie, The Pill y Eh, Mertxe! que actuarán en los escenarios de Mendizabala.

También se incorporan Kitty, Daisy & Lewis y Laurie Wright para los conciertos de acceso libre en la plaza de la Virgen Blanca, quedando la distribución de artistas por días así:

JUEVES, 19 DE JUNIO

DINOSAUR JR. play ‘Without A Sound’ / THE DAMNED / MELISSA ETHERIDGE / BUZZCOCKS / QUIQUE GONZÁLEZ / LIBE / MASTERS OF REALITY

Trashville: WAU Y LOS ARRRGHS!!! / FLÉAU / GOGOPONIES / MAMBO RAMBO DJs: EL CHICO

VIERNES, 20 DE JUNIO

JOHN FOGERTY / LUCINDA WILLIAMS / PUBLIC IMAGE LIMITED / TURBONEGRO / C.O.F.F.I.N / BOBBIE DAZZLE / DIAMOND DOGS & CHRIS SPEDDING play Little Richard / LA ESTRELLA AZUL Live / KAOTIKO / PSILICON FLESH / RECKLESS KELLY / ROBERT JON & THE WRECK / SARRIA

Trashville: LOS STRAITJACKETS / ESCAPE-ISM / LAS JENNYS DE ARROYOCULEBRO / THEE SCARECROWS AKA

DJs: ALTA TENSIÓN DJs / BORJA NIHIL / MISS STRYTCHNINE / ROCK NIGHTS Txiki ARF

Virgen Blanca: LAURIE WRIGHT

SÁBADO, 21 DE JUNIO

MANIC STREET PREACHERS / THE FLAMING LIPS play ‘Yoshimi Battles the Pink Robots’ / RICHARD HAWLEY / THE HELLACOPTERS 30th Anniversary / MARGO PRICE / CHERIE CURRIE plays The Runaways / THE CHESTERFIELD KINGS / DEAD KENNEDYS / DERBY MOTORETA’S BURRITO KACHIMBA / EH, MERTXE! / EZEZEZ / THE LEMON TWIGS / THE PILL

Trashville: THE NEANDERTHALS / THE DEVILS / THE SEX-ORGANS / WALLAROOS

DJs: BILBA GROTBILL / DJ BONE / MALANDA / NAT SIMONS JUKEBOX

Txiki ARF

Virgen Blanca: KITTY, DAISY & LEWIS

Entradas para Azkena Rock Festival

Las entradas de día están a la venta desde este momento a precio promocional durante 48h. También siguen disponibles los bonos en azkenarockfestival.com. Este año, además del Bono Gaztea (100€ + gastos, para menores de 23 años), se lanza el Bono Cuadrilla, pensado para los inseparables grupos de amigos del festival: al comprar 5 bonos, recibirán 6. También se mantiene la opción de compra a plazos y la entrada gratuita para menores de 14 años. El festival ofrecerá viajes organizados en autobús desde ciudades cercanas como Bilbao, Pamplona, Donostia/San Sebastián, Zarautz, Arrasate y Alsasua, facilitando así el acceso a uno de los eventos más esperados del año.