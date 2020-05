Azkena Rock Festival también se retrasa a 2021

Los problemas derivados de la crisis de la Covid-19 han hecho que el Azkena Rock Festival no se pueda celebrar en la fecha y forma programada, por lo que la organización ha decidido aplazarlo al verano de 2021. La promotora declara: “Vivimos en un contexto de incertidumbre que no solamente no nos ha permitido sacar adelante el festival sino que, además, llevamos sin actividad prácticamente todo el año, con más de 200 conciertos cancelados desde marzo y sin saber si podremos desarrollar todo lo que tenemos programado de aquí a final de año, incluso algunos conciertos que aún no habíamos anunciado. Esto nos supone notables pérdidas. Como promotores, estamos acostumbrados a perder por venta insuficiente de entradas, por cancelaciones debidas a la climatología u otras razones pero, para nosotros, es novedoso tener que cancelar por cuestiones de fuerza mayor como es esta pandemia que nos ha privado de trabajar como nunca antes había sucedido”.

La edición 2021 de Azkena Rock Festival será muy especial, sabemos que será más esperada que nunca, por ello contará con un día más. Como ya se hizo en anteriores ediciones, se recupera el jueves y el festival tendrá 3 jornadas de rock’n’roll.

Prácticamente todos los artistas del aplaudido cartel que se había anunciado para la edición 2020 han mostrado absoluta empatía y predisposición con la situación y muchos de ellos ya han confirmado su presencia en 2021: Black Mountain, Brian Wilson, Fu Manchu, L7, Liher, Lysistrata, Patti Smith, Reverend Horton Heat, Robyn Hitchcock, Shooter Jennings, Social Distortion, Suzi Quatro, The Faithless, Wicked Wizzard. Desde la organización se sigue trabajando con gran esfuerzo e ilusión para poder confirmar el resto.

Además, un nombre mítico se suma a la fiesta. Y no usamos el término al azar porque, si hay un artista cuyos directos sean una auténtica celebración, ese es Iggy Pop. Los fieles al ARF ya lo comprobaron en su anterior paso por el festival en 2003; desde entonces, su energía no ha mermado y su leyenda no ha hecho más que crecer. Tras el jarro de agua fría que ha supuesto este virus que nos ha dejado sin ARF este verano, la promesa de un Azkena aún más grande para el próximo año nos llevará con la ilusión intacta hasta junio de 2021.

Las entradas ya adquiridas sirven automáticamente para la nueva fecha y también serán válidas para acceder a este tercer día sin coste añadido. Quien quiera devolverlas podrá hacerlo entre el 18 y el 31 de mayo. Los tickets para la edición 2021 se pondrán a la venta el 19 de junio.

No hemos querido olvidar tampoco a aquellos que más van a sufrir la ausencia de ARF este año. El festival tiene un gran compromiso con su público, los artistas y la ciudad que acoge el festival. Pero en este momento tan excepcional quiere apoyar a su crew: runners, hospitality, técnicos, transportes, producción, stage managers… son las personas imprescindibles para hacer realidad esta gran asamblea del rock que se reúne una vez al año en Mendizabala. La organización del festival afirma: “Ellos son parte del equipo del Azkena Rock Festival, de la gran familia del rock. Son imprescindibles para que todo esto siga funcionando y sabemos que son el eslabón más débil, profesionales autónomos que en este momento se quedan totalmente desprotegidos, sin poder trabajar y con escasas o nulas coberturas en las medidas que ha puesto en marcha el gobierno”. Por eso, el festival quiere apoyarles destinándoles 5€ de cada entrada ya vendida. El 50% de esta recaudación irá a un fondo para ellos y el otro 50% al Banco de Alimentos de Araba, para ayudar a familias con escasos recursos. También ofrecerá, a todo el que pueda y desee contribuir, la posibilidad de adquirir la camiseta “2020, YOU CAN´T STOP ROCK´N´ROLL”, diseño exclusivo de @BrancaStudio para esta causa. El 50% de esta recaudación se destinará a estos trabajadores autónomos y el otro 50% al Banco de Alimentos de Araba.