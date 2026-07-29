Brisa Festival 2026 (Puerto De Málaga)

Consolidado como una cita inexcusable del verano festivalero en la Costa del Sol, Brisa Festival se reafirma año tras año con su fórmula ganadora en la que, el emblemático emplazamiento del Puerto de Málaga se da la mano con una oferta musical variada en la que grandes clásicos de ayer y de hoy, conviven con bandas y artistas emergentes.

Su amplio radio de acción sigue manteniendo las propuestas de Brisa Studio y Brisa en tu Barrio, y promueve la inclusión para convertirse en un evento global plenamente disfrutable. La pasión sigue moviendo a sus organizadores, Leo Mérida y Agustín Fuentes, mítico responsable de ese milagro convertido en icono de los festivales independientes como es el Contepopránea, lo cual se traslada a cada detalle de una minuciosa organización, convirtiendo la experiencia en una cita para recordar año tras año.

Distribuido un año más en tres escenarios, la edición de 2026 arrancó con la gradecida frescura de la jerezana Pilu, que hilvanó un sentido discurso a través de unos textos de profunda carga lírica, movidos por un pop sedoso y adictivo. Por su parte, David Otero fue el encargado de abrir el Escenario Victoria para celebración de su nutrida legión de seguidores. Monte Ventura han debutado en largo con A Cambio De Nada (El Genio Equivocado, 2026), un delicioso compendio de melodías atemporales y una querencia por el sonido Donosti, que también mira con orgullo a nombres tan valiosos y dispares como Los Planetas, Magnetic Fields o Calexico. Su set funcionó como una suave caricia de verano en la que deleitarse sin prisa, mecidos por el timbre tan personal de David Verge y el perfecto contrapunto que aportan los coros de Saray Botella, también a los teclados.

Hay que reconocer que Barry B es un artista con capacidad de llamar la atención tanto a oídos inquietos como a paladares más próximos al mainstream. En su pase se dio un buen baño de masas a base de actitud y piezas de pop enérgico que empezaron a caldear el ambiente del escenario principal. Pero si hablamos de pericia lírica, facilidad para dar con guitarrazos angulosos e incisivos y melodías para tararear hasta en sueños, tenemos que referirnos a una banda llamada a lanzar uno de los discos de la temporada. Hablamos de Pequeño Mal y su power-pop afilado, que brilló a lomos de hits sin paliativos como “Los Duelistas”, “Golden Retriever” o el ya clásico “Epilepsia de Amor”. Lolo Lapón y Saray Botella dejan atrás las curvas de Hazte Lapón y meten la quinta para encarar una imparable línea recta hacia la radiante efervescencia pop con nervio y canciones como soles.

José Megía

Con el calambre apoderándose aun de nuestro ser, volvimos a pisar las calles llenas de nostalgia y abigarrada carga emocional que de manera tan personal proponen Santi Balmes y los suyos. Love of Lesbian volvieron a desplegar un repertorio centrado en su etapa más reciente, con puntuales guiños a un pasado que empezó a tornarse exitoso hace ya más de un cuarto de siglo. Esta gira supone una despedida provisional, algo que no es de extrañar tras encadenar décadas de carretera y expectativas cada vez más crecientes. Y se nota que atacan cada una de estas noches de incendio con la ilusión intacta.

Javier Rosa

El magnífico sonido que caracteriza al festival, volvió a brillar en un nuevo despliegue de una banda convertida en religión para tantos y tantos fieles. En las antípodas podríamos situar el emo-rock de unos Something About Tsunamis que regalaron un delicado paseo por sonoridades que remiten a Last Days of April o Appleseed Cast haciéndose acreedores de una atención que bien merecen sus valiosas canciones. El broche a la primera jornada lo pusieron Hot Chip en formato dj’s, con una sesión golosa repleta de clásicos a los que dotaron de nueva piel en perfecta sintonía con mantras hipnóticos de dance para bailar hasta quemar suelas, como tan bien sabe hacer Alexis Taylor.

El viernes ya contó con un tercer espacio, el coqueto Escenario Mini, que albergó los destacados pases de Sara Rais, Scandinavia yCorazón Inverso. La tónica general de esta segunda tarde-noche estuvo marcada por sonoridades pop en sus diferentes vertientes: desde el delicado pop de marchamo electrónico de Merino, al torrente de energía bailable a cargo de Samuraï, o lo que es lo mismo, una Aroa Lorente Rodríguez que salió a comerse el escenario principal. No obstante ha conseguido llamar la atención de la potente discográfica Universal, con la que editó su primer largo con apenas 23 años. El contrapunto escapista y atmosférico vino de la mano de Maenoba, nombre cada vez más recurrente en la escena andaluza, como también lo es Wasabi Cru, con la carismática presencia de Noelia Sakura, cuya voz genera flechazos instantáneos. Todo ello conectado por el ruidismo controlado de los locales Vis Viva, capaces de desatar la locura con su hardcore rocoso al tiempo que llaman a la calma entre tempestades lisérgicas.

La sucesión de bandas y artistas consagrados arrancó con unos León Benavente destilando eterna juventud sobre las tablas, y a cuya causa se ha sumado Martí Perarnau IV, aportando un nervio sintético tan apropiado para el poso dance-pop de las últimas composiciones del combo. A pesar de venir de un auténtico recital en las madrileñas Noches del Botánico, junto a Él Mató A Un Policía Motorizado, los del Abraham Boba no se guardaron ni una pizca de su volcánica esencia, desparramando un torrente de pulsión eléctrica entre vaivenes epatantes que rozaron la catarsis a través de las clásicas “Ánimo, Valiente”, “Gloria” o “Ser Brigada”, así como de las más recientes “A La Moda”, una épica “Qué Cruel” con Ángel Stanich de invitado sorpresa o la definitiva “Úsame/Tírame”, sin olvidar la coda final con una “Ayer Salí” convertida en caótica bacanal para alumbrar el fin del mundo. Valor seguro.

Javier Rosa

Dirigirse al Escenario Málaga entre miles de almas ingrávidas que aún se reponían de lo vivido, para abrazar el pop colorista y emotivo de Soleá Morente, no se antojaba tarea fácil, pero mereció del todo la pena. Acompañada de Víctor Cabezuelo y Julia Martin-Maestro de Rufus T Firefly, el suyo fue un concierto plagado de pasión y entrega, un alarde de duende y carisma al ritmo de clásicos de su brillante repertorio como “Domingos”, “Cariño” o “Lo Que Te Falta”, capaces de levantar cualquier ánimo y dibujar sonrisas cómplices.

Instalada en un estatus de estrella del pop versátil e icónica, Amaia continúa manteniendo ese halo de encantadora inocencia que la convierte en una artista creíble, con los pies en el suelo a pesar del vertiginoso ritmo de los acontecimientos desde que acabó aquel célebre concurso que la puso en el mapa musical nacional. Sus conciertos son un desborde de talento transversal que dotan a la interpretación de numerosas aristas que elevan a la pamplonica a un nivel difícil de alcanzar. Con numerosas paradas en su más reciente cancionero (hasta nueve canciones de su último disco), y covers del calibre de “Santos Que Yo Te Pinte” de Los Planetas, “La Tarara” de Camarón o una “El Encuentro” con Alizzz convertida en una de las grandes cimas de pop nacional de lo que llevamos de siglo, su set resultó emocionante, a la par que trepidante y poliédrico. Hubo espacio para sentidas interpretaciones al piano, bailes emulando un musical y multitud de tics que hacen detectar en Amaia a una artista generacional que perdurará como un referente de nuestro pop por su talento inquieto y su capacidad para reinventarse pese a su juventud.

Javier Rosa

El epílogo a una noche marcada por el pop, lo pusieron los destellos de rock melódico a cargo de los locales Sarria, cuyo directo resulta solvente y convence a base de contundente base melódica y presencia escénica, y el vigoroso pop mesiánico a cargo de unos Siloé que volvieron a desatar la locura en el Dique de Levante.

Hace dos años, Ángel Stanich se vio obligado a cancelar su concierto en el Brisa Festival. Tocaba cuidarse y priorizar el equilibrio emocional. Todo lo demás, podía y debía esperar. Por eso, el sentido devenir de su concierto de esta edición se alzó como como uno de los momentos más especiales de entre los vividos en estas tres jornadas de buena música. “Os Traigo Amor” funcionó perfecta como inmejorable declaración de intenciones mientras caía la tarde. “Poquita Fe” o “Carretera o Trueno” constataron la buena salud de su gen compositivo, mientras “Nazario”, “Carbura!” o una “Escupe Fuego” a pachas con Sarria, nos recordaron por qué su estela nunca dejó de estar presente.

Javier Rosa

En el Escenario Málaga, los mallorquines The Ripples recogieron el testigo con ese aire despreocupado y combativo a lo The Libertines oThe Clash, no obstante, han sido la primera dbanda balear en grabar en Abbey Road. Habrá que seguirles la pista.

Pignoise conectaron con una buena masa de seguidores que conectaron sin paliativos con sus melodías tejidas alrededor del amor y la amistad. El carisma de Álvaro Benito hizo el resto para redondear una actuación a la que pocos peros se pueden poner. Anadie por su parte, puso en valor su pop melódico plenamente actual, con delicadeza y estilo. En esa línea, Nina Raku e Idaira Siles derrocharon personalidad y brillantes ideas en el Escenario Mini.

Poco tardaron M-Clan en meterse al público en el bolsillo, mostrándose en estado de gracia y con su inagotable instinto para llenar el escenario intacto. Carlos Tarque es un líder total, arrastra a las masas y que claro a las primeras de cambio que por él, no pasan los años. No faltaron las esperadas y aclamadas revisiones de “Llamando A La Tierra”, “Roto Por Dentro” o “Sopa Fría”, barnizadas con sonido apabullante y servidas con convencimiento y muchas tablas.

Javier Rosa

LA M.O.D.A, recogieron el testigo con su folclórico cabaret ambulante, movido por su entusiasmo y una contagiosa vitalidad que arrastra hasta aquellos que en principio no conectan con su propuesta. Cada uno de sus conciertos se convierte en fiestas desenfrenadas que incitan al baile y a las que conviene acercarse desprovisto de prejuicios, para poder disfrutarlos plenamente.

Javier Rosa

Lejos de convenciones se erige la incendiaria bola de sonido de La Trinidad. Música con actitud, letras que no se casan con nadie y que tiran a matar, más necesarias que nunca. Base rítmica atronadora y discurso consecuente con quienes solo ven desolación y rehúyen del falso buenismo. A sus dos excelentes discos hay que sumar unos cuantos singles que apuntan a clásicos como “La Plaza De La Mierda” o “La Trinidad No Paga Traidores”. Parálisis Permanente dándose la mano con The Fall. Almas rendidas al predicador Sixto Martín que representa, sin proponérselo seguramente, un rayo de esperanza contestataria ante una realidad marcada por la especulación y la ausencia de principios. Bolazo sin paliativos.

Javier Rosa

Con la descarga eléctrica haciendo de las suyas en nuestros entregados cuerpos, aún quedó energía para ese ejercicio de baile con mirada en los noventa que perpetraron unos OBK aguerridos y combativos. No faltaron sus esperados hits (“Tú Sigue Así”, “Dicen” o la recurrente “Historias De Amor”) así como nuevos motivos para seguirles la pista (“Berlín”) en un set abrasivo que acabó por consumir las últimas reservas de energía del público asistente.

Un año más, Brisa Festival ha vuelto a cerrar una exitosa edición con un sold out ya convertido en tradición, logrado en base a una oferta musical ecléctica e intergeneracional, y a una organización meticulosa e intachable que permite exprimir la experiencia con plena comodidad, reafirmándose como un emplazamiento ideal para celebrar música y verano.

Fotos Brisa: Javier Rosa (foto Pequeño Mal de Jose Megía)