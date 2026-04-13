Amaia versiona 'Volando Voy' de Kiko Veneno

Amaia ha regrabado la canción de Kiko Veneno “Volando Voy”, para el mini film creado por Little Spain que acompaña el lanzamiento de la nueva colección de una marca de ropa dedicada a Camarón de la Isla.

La artista aporta una nueva sensibilidad a este clásico de la música española, conectando tradición y contemporaneidad en una pieza audiovisual que rinde homenaje a una de las figuras más influyentes del flamenco.

La artista está de enhorabuena tras convertirse en una de las artistas con más nominaciones en la tercera edición de los Premios de la Academia de la Música (ACAMUS) 2026. Amaia ha sido nominada en las categorías de Artista del Año, Álbum del Año (Si abro los ojos no es real), Canción del Año, Mejor Álbum Pop (Si abro los ojos no es real), Canción Pop (M.A.P.S.), Mejor Videoclip (Aralar), Mejor Ingeniería de Grabación (por Si abro los ojos no es real) y Mejor Gira.

Escucha ‘Volando Voy’ de Amaia

Foto Amaia: Fernando del Río