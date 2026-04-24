Amaia sorprende en su paso por el Tiny Desk Concert

Amaia ha pasado por los Tiny Desk Concerts de la radio pública estadounidense NPR donde ha hecho un recorrido por algunas de sus canciones más recientes.
La cantante navarra, autora del reciente Si abro los ojos no es real ha actuado con la compañía de por Víctor Martínez (guitarra, percusión y dirección musical), Luis Martínez (guitarra, electrónica y percusión), Anika (violín, charango, percusión y coros), Zazo (teclados y viola), Pedro Campos (bajo y teclados) y Abril Saurí (batería y coros).
Estas fueron las canciones interpretadas por Amaia:
«C’est La Vie»
«Nanai»
«Zorongo»
«Auxiliar»
«Giratutto»
«Yamaguchi»