Amaia

Amaia sorprende en su paso por el Tiny Desk Concert

Amaia ha pasado por los Tiny Desk Concerts de la radio pública estadounidense NPR donde ha hecho un recorrido por algunas de sus canciones más recientes.

La cantante navarra, autora del reciente Si abro los ojos no es real ha actuado con la compañía de por Víctor Martínez (guitarra, percusión y dirección musical), Luis Martínez (guitarra, electrónica y percusión), Anika (violín, charango, percusión y coros), Zazo (teclados y viola), Pedro Campos (bajo y teclados) y Abril Saurí (batería y coros).

Estas fueron las canciones interpretadas por Amaia:

«C’est La Vie»
«Nanai»
«Zorongo»
«Auxiliar»
«Giratutto»
«Yamaguchi»

Disfruta del paso de Amaia por los Tiny Desk Concert

Amaia
13 de abril de 2026
Amaia versiona 'Volando Voy' de Kiko Veneno
Amaia
13 de febrero de 2025
Amaia – Si Abro Los Ojos No Es Real (Universal)
Tomavistas
5 de febrero de 2025
Tomavistas suma a Amaia, Love Of Lesbian, Bombay Bicycle Club y más
Amaia
20 de diciembre de 2024
Amaia cautiva presentando su nuevo single en La Revuelta
Amaia
9 de octubre de 2024
Amaia presenta un nuevo tema, 'Tocotó'
Amaia
24 de junio de 2024
Amaia anuncia conciertos para presentar su nuevo disco
Amaia
14 de junio de 2024
Amaia vuelve con 'Nanai', producida por Ralphie Choo
25 de septiembre de 2023
Amaia (Wizink Center) Madrid 23/09/23
Tori Sparks
24 de abril de 2026
Tori Sparks vuelve con disco y concierto
Guitarricadelafuente
24 de abril de 2026
Guitarricadelafuente lanza nuevo single: 'Calypso'
La Estrella de David
24 de abril de 2026
La Estrella de David presenta 'Andrés', con los coros de La Bien Querida y Andrea Buenavista
Duran Duran
24 de abril de 2026
Duran Duran se unen a Nile Rodgers en 'Free To Love'
Victorias
24 de abril de 2026
Nuevo EP de Victorias, que siguen con su gira
Carlangas
24 de abril de 2026
Carlangas estrenan la rockera 'Familia S.L.'
Amaia
24 de abril de 2026
Amaia sorprende en su paso por el Tiny Desk Concert
Standstill
24 de abril de 2026
Lo nuevo de Standstill viene anticipado por una novela gráfica
Gregg Foreman
23 de abril de 2026
Gregg Foreman, fundador de The Delta 72 y colaborador de Cat Power, ha fallecido a los 53 años
Bauer foto
23 de abril de 2026
Estrenamos el nuevo videoclip de Bauer
Mac Demarco
23 de abril de 2026
Mac DeMarco presentará 'Guitar' en Barcelona y Madrid
Tricky
23 de abril de 2026
Tricky está de vuelta con Different When It’s Silent
TIENDA