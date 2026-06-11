BUENOS VAMPIROS

BUENOS VAMPIROS anuncian disco para septiembre, 'El último disparo'

BUENOS VAMPIROS inicia una nueva etapa con “No hay amor que nos salve”, primer adelanto de El último disparo, su cuarto álbum de estudio, que se publicará a comienzos de septiembre a través de Spinda Records y Casa del Puente Discos.

Producido por la propia banda junto a Estanislao López, el tema anticipa un trabajo que profundiza en la identidad sonora del grupo argentino, combinando guitarras afiladas, atmósferas melancólicas y una intensa carga emocional que se mueve entre la fragilidad y el impacto.

El lanzamiento llega tras varios años de crecimiento internacional para la formación de Mar del Plata, integrada por Ignacio Perrotta, Irina Tuma, Luana Giobellina y Mora Murguet. Desde su creación en 2018, el cuarteto ha consolidado una propuesta que mezcla post-punk, dream pop y new wave, actuando en escenarios y festivales destacados de Argentina y compartiendo cartel con artistas como Iggy Pop.

Después de una extensa gira europea en 2025, la banda prepara ahora la publicación de El último disparo y una nueva serie de conciertos por Europa que anunciará próximamente.

Escucha ‘No hay amor que nos salve’ de BUENOS VAMPIROS

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