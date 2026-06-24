Chelsea Wolfe

Chelsea Wolfe vuelve con dos nuevos sencillos con los que avanza su nuevo álbum

Chelsea Wolfe regresa a la escena musical con el lanzamiento de dos nuevos sencillos, «The Dark» y «Death is Not the End», bajo el sello Loma Vista Recordings.

Este material, el primero inédito desde su álbum de 2024 She Reaches Out to She Reaches Out to She, sirve como adelanto de su octavo álbum de estudio, The Dark, que verá la luz el próximo 18 de septiembre.

El anuncio coincide con una semana de especulación entre sus seguidores, alimentada por imágenes enigmáticas y fragmentos sonoros que la propia Wolfe difundió en redes sociales en colaboración con la casa de perfumería Heretic Parfum, para la cual creó la colección de fragancias GHOSTS.

Con una carrera que transita sin fronteras entre el doom metal, el folk, la electrónica y la balada espectral, Wolfe ha construido un universo sonoro donde la oscuridad y la belleza se funden en una experiencia envolvente. Su música, que explora temas como la transformación, el duelo y las fuerzas invisibles, ha resonado en colaboraciones con artistas como Chino Moreno (Deftones), Xiu Xiu y Converge, así como en proyectos para la serie Game of Thrones y la cinta de terror X de A24.

Escucha ‘The Dark’ y ‘Death is Not the End’ de Chelsea Wolfe

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