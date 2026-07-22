Chelsea Wolfe presenta 'Cold' y da más datos de su nuevo disco

Chelsea Wolfe está de vuelta con The Dark, que verá la luz el próximo 18 de septiembre y vino anticipado el pasado mes por dos canciones: «The Dark» y «Death is Not the End».

La artista norteamericana da así continuidad a álbum de 2024 She Reaches Out to She Reaches Out to She, y aprovecha para enseñarnos otra de sus canciones, «Cold», una intensa balada que abre el disco y anticipa un trabajo marcado por el misterio, el simbolismo y la búsqueda de refugio en la oscuridad.

Escrito junto a Jennifer Decilveo y su colaborador habitual Ben Chisholm, el álbum apuesta por una producción más contenida, despojando las canciones de capas innecesarias para realzar unas composiciones que la propia artista considera entre las más personales de su carrera.

En la grabación participan músicos como Robin Finck, Matt Chamberlain, Troy Van Leeuwen, Stella Mozgawa y Justin Meldal-Johnsen.

Escucha ‘Cold’ de Chelsea Wolfe