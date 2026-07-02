Conoce el rock gótico de Divina Esperanza

Divina Esperanza es una banda española de rock que nació en Madrid en septiembre de 1995, cuando Jose Meco y Paolo Greco se conocieron a través de un anuncio en un periódico.

Su sonido, que destila una clara influencia anglosajona, bebe del stadium rock de grupos como U2, Simple Minds o Tears for Fears, pero también de la vertiente más oscura de The Mission o The Cult y del AOR de los escoceses GUN.

Tras un intenso año de trabajo, la banda dejó un legado de canciones que permaneció inédito durante tres décadas. Ese material vio la luz hace unos meses en De Sueños y De Sombras (2025), un álbum restaurado, remezclado y remasterizado que se editó en formato CD-libro. Un trabajo que ha contado con la masterización de dos ingenieros estadounidenses de primer nivel: Stephen Marcussen (HIM, The Cult) y Ted Jensen (Tears for Fears, Simple Minds).

Dentro de este universo, la banda ha presentado recientemente su nuevo videoclip para el tema «Luna de Invierno». Lejos de un formato convencional, el vídeo es una propuesta visual que combina dark rock, artes escénicas y danza vertical.

Concebido como una obra cinematográfica, la pieza se desarrolla con coreografías aéreas, iluminación expresionista y una atmósfera ritual donde la gravedad se convierte en metáfora de la caída y el ascenso.

Este proyecto, desarrollado de forma autofinanciada, refuerza la apuesta de la banda por un lenguaje propio que integra música y performance. «Luna de Invierno» se suma así a los videoclips de los singles publicados anteriormente, «Libertad» y «Nube» (este último con la colaboración de Santi Rex de Niños del Brasil).

Escucha ‘De sueños y sombras’ de Divina Esperanza