Entrevistamos a Lol Tolhurst (fundador de The Cure) por ‘Gótico’

El que fuera miembro fundador de The Cure junto a Robert Smith Lol Tolhurst, publicaba recientemente en nuestro país Gótico. Una Historia (Neoperson), un repaso sobre el nacimiento, desarrollo y legado de la subcultura gótica, mediante viaje musical hacia la música de The Cure, Siouxsie and the Banshees, Bauhaus y Joy Division, así como los artistas, lugares y eventos que dieron forma al movimiento.

Un libro que igualmente se adentra en el arte y la literatura tempranos que inspiraron el género, incluyendo obras de T.S. Eliot, Edgar Allan Poe, Sylvia Plath y Albert Camus, e ilustra su influencia en la cultura contemporánea en otros géneros como el cine, la televisión o las artes visuales.

Estamos ante su segunda obra tras el exitoso CURED, la historia de dos chicos imaginarios (Malpaso), autobiografía en la que narraba sus primeros años en el grupo, la consolidación de la formación, su bajada a los infiernos y su posterior redención.

Aprovechamos su publicación para entrevistarle y conocer más de su activo presente. Para ahondar en ese mundo gótico en el que The Cure está y no está o para interesarnos por su vuelta a la música, que más allá de Los Angeles ([PIAS] 2023), su disco junto a Budgie (Siouxsie & The Banshees, The Creatures) (recuerda nuestra entrevista) y el productor productor Jacknife Lee, le ha llevado recientemente a girar por Europa junto a su hijo Gray, acompañando a Miki Berenyi (Lush) y versionando temas como «The Holy Hour», «A Forest», «Siamese Twin» o «A Strange Day».

«Quizá The Cure no fuéramos góticos, pero la música gótica no hubiera existido sin nosotros»

Acabas de regresar de gira por Europa junto a Miki Berenyi. ¿Qué tal ha ido? Has estado tocando con la banda de tu hijo.

Es un músico realmente bueno, mejor de lo que jamás imaginé. Canta de maravilla y toca la guitarra de maravilla. Así que para mí, como padre, ha sido una experiencia increíble. La gira en sí fue genial porque me llevo muy bien con Miki y su banda, fueron buenos conciertos y el público nos trató con mucho cariño.

No pasasteis por España.

Me hubiera encantado. Estoy hablando con mi agente para ver la posibilidad de hacer una gira mucho más larga, porque esta solo duró una semana y quiero pasar al menos un mes en Europa.

¿Tendremos entonces un álbum de la familia Tolhurst?

(Risas) Sí, creo que podríamos, además mi mujer Cindy Levinson también canta (en 2002 ambos crearon la banda Levinhurst). Somos un poco como la familia Partridge, con ese tipo de cosas. Pero sí, creo que lo haremos.

Hablemos de tu nuevo libro, Gótico. ¿Qué te inspiró a escribirlo?

Durante muchos años he escuchado a la gente decir que The Cure es gótico, que The Cure no es gótico… Y quería dar mi punto de vista, cómo lo veo yo. Así que no se trata tanto de una historia de toda la época gótica, es la historia de este gótico, de esta persona que quiere contaros cómo vivió todo aquello.

Podría deciros que The Cure no es una banda gótica como tal. Pero… y es un gran «pero»…, sin nosotros no habría música gótica. Somos The Cure, el terreno fértil del que surgió. Así que no puedo diferenciarlos, porque para mí es una línea muy fina. Estábamos justo al principio con bandas como Joy Division, los Banshees y demás. Fuimos la semilla de la que surgió todo esto. Y cuanto más investigaba y cuanto más escribía sobre ello, más me convencía.

El punk no trataba de cortes de pelo ni letras furiosas, trataba de oponerse a lo establecido. Lo mismo ocurre con el gótico. Se trata de oponerse a lo establecido, pero de forma emocional, desde una experiencia mucho más interior, a diferencia del punk, donde todo era exterior.

Así que eso fue lo que me motivó a escribirlo y me alegro mucho de haberlo hecho, porque ha sido un viaje muy gratificante para mí en este momento de mi vida.

Los acontecimientos que describes sucedieron hace más de 40 años. ¿Te ayudó el proceso de escritura a recordarlos o fue difícil afrontar el pasado?

Sí. Es curioso, porque, ya sabes, acabo de regresar de la gira. Me quedé en Londres unos días visitando a unos amigos y quedé con Phil Thornalley (productor de Pornography, bajista en The Cure en 1983-1984). No teníamos mucho contacto; nos habíamos escrito, habíamos hablado por teléfono, pero no lo había visto en persona en 40 años. ¡Imagínate! Y así que salimos a cenar una noche. Durante la cena hablamos de todas estas cosas. Y fue como si no hubiera pasado el tiempo. Éramos, ya sabes, hombres mayores, pero sentíamos lo mismo que cuando estuvimos juntos en la banda.

Así que, para mí, conectar con esa época es fácil, en cierto modo, porque tengo todas estas conexiones. La mayor parte del tiempo siento que estamos un poco perdidos en la vida, como si estuviéramos en algún lugar. Quizás estemos en el lugar correcto. Quizás no. Y las conexiones son lo que mantiene todo en marcha, especialmente para mí.

Al fin y al cabo, es algo que siempre va a formar parte de ti. Es lo que eres.

Sí. Ahora que estoy en el… no sé, ¿último momento de mi vida? Quiero conectar todas esas cosas, recorrer el mundo, conocer a toda la gente a la que quiero, hablar con ellos y compartir esos recuerdos. Y luego quiero escribir sobre ellos y que se difundan para que permanezcan, ¿me entiendes?

Me gusta mucho tu trabajo como escritor, tanto en Goth como en Cured. Consigues ser muy personal y tu forma de expresarte resulta conmovedora. ¿Ya hay un tercer libro en marcha?

Gracias por tus palabras. Sí, habrá una tercera entrega. De hecho, una de las razones por las que me quedé en Londres al final de la gira fue para hablar con mi editor y explicarle de qué trata el próximo libro. Y están muy emocionados, lo cual es genial. Todavía no puedo decir de qué se trata, porque es una sorpresa. Pero veréis las conexiones, seguro que las veréis.

Al final para mí escribir es como la música: es muy creativo. Lleva más tiempo, y es muy solitario. Pero me ha hecho conectar con muchos otros músicos que son autores. Y tenemos una buena relación. Hay un tipo aquí, Nabil Ayers, que dirige Beggar’s Banquet Records y que escribió un libro sobre su padre llamado «El Sol de Mi Vida». Somos buenos amigos, intercambiamos fragmentos del libro, en plan «¿Qué te parece?» y vamos cruzando opiniones.

Vas creando nuevas conexiones a través de la literatura.

Sí. Y es algo que siempre me ha encantado, porque mi madre, como veremos en el próximo libro, fue quien me inculcó el amor por la literatura y la lectura. De pequeño, los libros lo eran todo, pasé mucho tiempo leyendo.

Con el primer libro, me asusté un poco, una vez que descubrí que podía hacerlo, y que podía escribir un texto completo, no de 2.000 palabras, sino de 80.000 o 100.000, y que todas tenían sentido y estaban conectadas, me enamoré de la idea de escribir.

Tenías en mente un título diferente para Gótico.

Bueno, al principio pensé en algo más divertido pero al final me di cuenta de que a la gente que lea este libro no le parecerá gracioso. Dije algo al respecto en el libro sobre cómo la gente podría pensar que el gótico trata sobre ataúdes, murciélagos y cosas así. Y no es así. Así que quité el primer título y lo cambié.

¿Crees que el clima político y la precariedad social actuales son muy similares a cuando todo empezó?

Sí, claro, es una de las cosas que menciono y cito a una amiga que es doctora en gótico, Tracy Fahey. Ella dice que el gótico es algo que siempre responde a una crisis. Algo que hizo nacer también el punk y que nunca ha desaparecido del todo.

Pasé 40 años viajando por Estados Unidos. Puedo ir a un pueblo pequeño y entrar, por ejemplo, a una cafetería. Y puedo identificar a los jóvenes que se están volviendo góticos, aunque aún no lo sepan. Puedo ver quiénes son, porque siempre son los que están en una esquina leyendo un libro. Ese tipo de personas siempre están ahí, siempre estarán ahí. Así que, es a ellos es a quienes me dirijo en realidad.

Es curioso cómo Robert reniega del término gótico, aunque no deje de ponerse ese sello al grupo.

Bueno, como te decía no es realmente una banda gótica, pero lo es. Es como el gato de Schrödinger, es ambas cosas a la vez. Robert puede que no esté de acuerdo, pero creo que tiene más que ver con su perspectiva.

De jóvenes, la gente siempre nos preguntaba: «¿Cómo etiquetaríais vuestra música?». Y Robert se enfadaba. Simplemente decía: «Es música de The Cure».

Al revisitar en el libro esos álbumes más oscuros de The Cure, reivindicaste tu papel como compositor. Muchos no sabíamos que estabas detrás de las letras de canciones como “Play For Today”, “In Your House” o “All Cats Are Grey”.

Cuando estaba en la banda todo era muy democrático y esa fue realmente mi aportación, no solo a la batería, sino también las letras. Cuando va pasando el tiempo al público le cuesta pensar que algo no venga del cantante. Y, hasta cierto punto, con The Cure era así, pero no todo. Fue una suma de lo que éramos, de quienes éramos y de lo que hicimos. El resto es simplemente la forma en que las discográficas y las emisoras de radio quisieran presentarlo.

Piensa en The Beatles. Ellos tampoco eran eso. Eran cuatro cosas distintas. Siempre le digo a la gente que no se puede crear el mejor grupo del mundo consiguiendo al mejor guitarrista, al mejor batería, al mejor bajista y al mejor cantante. No funcionaría. La única banda que se me ocurre así era Journey. Pero con todos los demás, es la química la que lo hace funcionar. Joe Strummer lo dijo: «no se puede alterar la química. Si se elimina algo o se cambia demasiado, la química desaparece». Y eso fue muy cierto para The Cure. Muchas veces.

Cuando he estado ahora de gira y toqué con mi hijo, al principio me preocupaba si tendríamos esa conexión. Y después de una hora de tocar, empecé a sonreír porque me di cuenta de que ya sabe lo que voy a hacer. Ya veo lo que va a tocar. Y funciona.

Mi hermana menor es mucho mejor música que yo. Es profesora de piano, pero no podría tocar en una banda ni en un millón de años. Eso nunca pasaría. Es imposible. Puedes ponerle música delante, ella podría tocar cualquier cosa, pero nunca estaría en una banda.

«Cuando estaba en la banda todo era muy democrático y esa fue realmente mi aportación, no solo a la batería, sino también las letras»

De tu época en The Cure, ¿cuál es el álbum que más te gusta?

Pornography. Lo comentaba con Phil el otro día, porque era el punto en el que, como banda, éramos muy agudos musicalmente. Éramos muy buenos. Luego como personas, las cosas eran una locura, una locura total. Y aún así , el equilibrio, el yin y el yang, es lo que hizo que ese álbum fuera el mejor para mí. Y también el más honesto. Suena a quienes éramos en ese momento. Suena a la gente que éramos. Y eso es lo que realmente me encanta.

Luego le comentaba a Phil: «Cuando grabamos eso, tenías 21 años. ¿Cómo lograste producir un álbum así a los 21?». Y me dijo: «Bueno, ya había pasado tres años en Rack Studios, y Mickie Most me había encufado todos los álbumes posibles. Trabajaba sin parar. Así que tuve el mejor aprendizaje. Trabajaba para todo tipo de grupos y bandas». Así que sabía muchísimo, con solo 21 años. Así que fue, ¿cómo lo llaman? Una tormenta perfecta. Phil llegó justo cuando lo necesitábamos.

En un primer momento íbamos a trabajar con Konrad Plank (Nota: reputado productor alemán que trabajó con algunas de las bandas más importantes del krautrock como Kraftwerk, además de producir a artistas de post-punk y new wave como Ultravox o Devo). Robert y yo lo conocimos, lo cual fue muy extraño. Iba a ser el productor y al final me alegro que no lo fuera, porque el resultado no hubiera sido el mismo.

Esta última década has lanzado dos libros, el álbum de Los Ángeles, el podcast Curious Creatures con Budgie…

La verdad es que sí y disfruto mucho volviendo a tocar la batería. He vuelto a sentirme atraído por ella. Lo comenté con Phil, y me animó a que siguiera haciéndolo, de hecho me dijo que tocara más la batería real -que es lo que he hecho con mi hijo- porque me encanta tocar la batería electrónica. Me atrae mucho su sonido.

La batería es algo muy visceral para mí. Durante la pandemia me uní a un grupo japonés de taiko, donde tocan, hacen coreografías y demás. Aprendí a tocar taiko porque es algo diferente y lo disfruté, a pesar de que no soy muy bueno porque requiere mucha coreografía. De hecho, eso es lo más difícil. Pero fue divertido.

Ya cuando era más joven, quería ir a vivir a la isla de Seido con la el grupo, pero no pudo ser.

Estás muy activo.

Sí, lo estoy. Y lo voy a seguir estando. Te cuento algo en exclusiva: Acabo de escribir una obra de teatro con dos amigos, llevamos un año trabajando en ella y tengo muchísimas ganas de estrenarla.

Llego a este punto de mi vida y pienso en las cosas que quiero hacer. Si no las voy a hacer ahora, ¿cuándo las voy a hacer? El momento es ahora. Así que, mientras mi mente y mi cuerpo estén en forma, quiero hacer todas estas cosas.