Editors

Disfruta de la actuación de Editors en Pinkpop interpretando nuevos temas

Como te venimos contando, Editors están preparando el lanzamiento del que será su octavo álbum de estudio, Surface, Echo & Sound, que se publicará a través de Play It Again Sam el próximo 30 de octubre.

En el sucesor de EBM, la banda se encuentra en un terreno completamente nuevo. Cuando se reunieron en el verano de 2025 preparar sus canciones, después de tres discos compuestos y grabados principalmente en estudio, sintieron la necesidad de volver a un enfoque más natural, algo que recordara sus inicios, sentados en una sala de ensayo en Stafford, mirándose unos a otros mientras trabajaban juntos.

Al igual que en su disco en solitario del año pasado, There Is Nothing In The Dark That Isn’t There In The Light, el vocalista Tom Smith adoptó un enfoque similar, minimalista y acústico, para el nuevo material de Editors. Presentó una selección de canciones a la banda para que las tocaran juntos, experimentando con diferentes sonidos y viendo adónde los llevaban.

Hace unos días se presentaran en el Pinkpop Festival, que se celebra en la ciudad de Landgraaf, Países Bajos, donde estrenaron dos de sus nuevas canciones: «Call It In» y «The Rush» en directo.

Disfruta del concierto de Editors en Pinkpop

Estas fueron las canciones interpretadas:

The Racing Rats
Munich
Call It In
Sugar
A Ton of Love
Karma Climb
An End Has a Start
The Rush
Smokers Outside the Hospital Doors
The Phone Book
All the Kings
Papillon

Toma nota de las fechas de Editors

MADRID, La Riviera
Viernes, 29 de enero de 2027

VALENCIA, Auditorio Roig Arena
Sábado, 30 de enero de 2027

BARCELONA, Razzmatazz
Domingo, 31 de enero de 2027

Entradas a la venta en lasttour.org

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