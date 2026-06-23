Editors

Editors confirman disco para el próximo mes de octubre

Editors lanzaban hace algunas semanas la canción «Call It In», un nuevo tema que suponía su regreso cuatro años después de EBM, el primer disco de la banda con la compañía de Benjamin John Power, más conocido como Blanck Mass (también en Fuck Buttons). 

Hoy confirman que la canción formará parte del que será su octavo álbum de estudio, Surface, Echo & Sound, que se lanzará a través de Play It Again Sam el próximo 30 de octubre. En su nuevo trabajo, la banda se encuentra en un terreno completamente nuevo. Cuando se reunieron en el verano de 2025 preparar sus canciones, después de tres discos compuestos y grabados principalmente en estudio, sintieron la necesidad de volver a un enfoque más natural, algo que recordara sus inicios, sentados en una sala de ensayo en Stafford, mirándose unos a otros mientras trabajaban juntos.

Al igual que en su disco en solitario del año pasado, There Is Nothing In The Dark That Isn’t There In The Light, el vocalista Tom Smith adoptó un enfoque similar, minimalista y acústico, para el nuevo material de Editors. Presentó una selección de canciones a la banda para que las tocaran juntos, experimentando con diferentes sonidos y viendo adónde los llevaban.

Como comenta: «Fue un verano muy productivo. Hizo sol casi todo el año, estábamos en la verde campiña de Gloucestershire, no muy lejos de donde vivo, en una pequeña y discreta zona industrial; ¡era prácticamente lo opuesto a estar en Berghain!».

Junto con este anuncio, el grupo ha presentado el último sencillo del disco, «The Rush» que como comenta, contiene: «Esa idea de encontrar consuelo en la gente cercana, amigos, seres queridos y familia, es un tema recurrente. Es un tema presente en todo, en mayor o menor medida».

Escucha ‘The Rush’ de Editors

Toma nota de las fechas de Editors

MADRID, La Riviera
Viernes, 29 de enero de 2027

VALENCIA, Auditorio Roig Arena
Sábado, 30 de enero de 2027

BARCELONA, Razzmatazz
Domingo, 31 de enero de 2027

Entradas a la venta en lasttour.org

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