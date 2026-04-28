Editors lanzan nuevo single y anuncian conciertos en España

Editors lanzaban en 2022 su último álbum hasta la fecha, que llevaba por título EBM. Es el primer disco de la banda con la compañía de Benjamin John Power, más conocido como Blanck Mass (también en Fuck Buttons. Un músico que trabajó previamente con ellos en su sexto álbum Violence (2018).

El pasado año, su líder Tom Smith daba su salto como solista en el íntimo There Is Nothing In The Dark That Isn’t There In The Light, un trabajo en el que nos hablaba de anhelo, esperanza y búsqueda de conexión en un mundo paradójicamente cada vez más desconectado.

Ahora Editors regresa con una nueva canción con la que anticipan sus próximos pasos, «Call It In», de la que cuentan: «Pasamos gran parte del verano de 2025 encerrados en la zona rural de Gloucestershire, trabajando en canciones todos juntos en una habitación, con una formación de banda más tradicional», dijo Smith en un comunicado de prensa.

‘Call It In’ es una de las canciones más recientes en las que hemos trabajado. Trata sobre pedir ayuda, en realidad, ante una angustia existencial, encontrar consuelo en alguien cercano y escapar del ruido ensordecedor de la vida moderna»»».

Escucha ‘Call It In’ de Editors

Toma nota de las fechas de Editors

MADRID, La Riviera

Viernes, 29 de enero de 2027

VALENCIA, Auditorio Roig Arena

Sábado, 30 de enero de 2027

BARCELONA, Razzmatazz

Domingo, 31 de enero de 2027

Preventa de entradas ya disponible y venta general a partir del 30 de abril a las 11h en lasttour.org

