Tom Smith (Editors) adelanta otro tema nuevo

Tom Smith, líder de Editors, publicará el próximo 5 de diciembre el que será su álbum debut en solitario, There Is Nothing In The Dark Which Isn’t There In The Light, que será editado por Play It Again Sam.

Tras dos décadas al frente de su banda y la publicación de dos álbumes con Smith & Burrows, Smith finalmente se adentra en su faceta de solista motivado por el deseo de reconectar con los inicios crudos y acústicos de su composición, buscando crear algo más íntimo y personal, alejado de la naturaleza colaborativa de sus proyectos de banda.

Tras adelantar las introspectivas “Lights Of New York City” y “Life Is For Living” llega “Leave”, un tema cargado de conflicto emocional y a la vez de aceptación, que según el propio Smith se acerca a lo más pop del disco sin perder la profundidad lírica que lo caracteriza.

La canción continúa el camino del cantante, consolidando la propuesta de un trabajo honesto y emocional, construido junto al productor Iain Archer.

Escucha ‘Leave’ de Tom Smith