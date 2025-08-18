Tom Smith de Editors, anuncia su debut en solitario

Tom Smith, cantante de Editors, anuncia los detalles de su álbum debut en solitario, There Is Nothing In The Dark Which Isn’t There In The Light, que será publicado por Play It Again Sam el próximo 5 de diciembre.

Tras dos décadas al frente de Editors y la publicación de dos álbumes con Smith & Burrows, Tom Smith finalmente se adentra en su faceta de solista motivado por el deseo de reconectar con los inicios crudos y acústicos de su composición, buscando crear algo más íntimo y personal, alejado de la naturaleza colaborativa de sus proyectos de banda.

En un principio intentó dar forma a estas canciones junto a su colaborador habitual Andy Burrows, pero finalmente decidió tomar un camino aún más personal, contando en su lugar con el productor Iain Archer. Juntos, dieron forma a un disco construido sobre la honestidad emocional, las texturas acústicas y temas como la conexión, la memoria y la resiliencia.

Hace unas semanas lanzaba «Lights Of New York City» y ahora llega «Life Is For Living», de la que comenta: “La vida es para vivirla, como quieras, la vida es para vivirla, vívela hasta que se acabe…” Iain y yo nos topamos con esta frase juntos; nos pareció algo poderoso de decir, y conectaba con la naturaleza soñadora y esperanzadora de la canción».

Escucha ‘Life is For Living’ de Tom Smith